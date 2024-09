El presidente de Unión detalló cómo se arregló la deuda con Munúa

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) reconoció que "no preveíamos esta situación, el club se alineó para traer jugadores del exterior, eso llevó a una serie de eventos desgraciados que se alinearon con lo deportivo. Pasamos una fase con rivales de categoría. Después vino un pozo, se reseteó, asesorado tomé la determinación de la continuidad de Munúa, con un ciclo triste, malo".

Más adelante subrayó que "en nuestra zona la pandemia atacó, en tres años se fueron nuestros tres vecinos y pudimos mantenernos en Primera. Se cometieron errores, si hacíamos un acuerdo por la deuda en seis meses lo aprobaba FIFA pero nos sacó corriendo el Banco Central. Era un reconocimiento de deuda, lo que hicimos fue ponerle el pecho a la situación".

LEER MÁS: A Unión, ¿le conviene jugar con los de arriba o con los de abajo?

Pormenores del acuerdo con el exentrenador

"El acuerdo era de 320.000, nos condicionó a pagar tres meses más de sueldo, hay que sumarle lo punitivo, gastos. El acuerdo que quisimos girar en agosto del año pasado no pudimos y nos generó muchos intereses. Cualquier acuerdo nos condicionaba. Uno creyó muchas cosas del gobierno, nos agarró mayo cobrando dólar divisa, blue alto, la situación nos hizo pasarla mal. Yo con responsabilidad de asumir todo".

En otro tramo de la charla soslayó que "la batalla en las redes es una batalla perdida, no podemos perder el tiempo con gente mala que quiere amargar al socio y al simpatizante. Hay un 90% anónimo, con mala información que genera malestar. No salimos disparando, vamos a seguir con el voto de la gente, tratando de llevar a lo más alto. No hay subsistencia sin venta de jugadores".

Spahn también reconoció que "le solicité a Gustavo (Munúa) que le de un corte, con un valor simbólico, fue un proceso que desgastó, después de muchos años me hizo mal, es la primera vez que me afectó en lo físico. Los directivos queremos darle buenas noticias a nuestros socios. No podemos dar lástima, hablar de mala suerte, les pido a los directivos que están en otras áreas como natación, hay actividades infinitas que omití pero nos dan satisfacciones siempre".

Y después, refrendó: "Como dirigentes tenemos que tomar las mejores decisiones tomando los recaudos que corresponde. A Munúa se le pagaron 600.000 dólares efectivo más promesa de 200.000 para esa donación. Intentamos traer a Castrillón que estaba en Chile y no pudimos".