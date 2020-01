Spahn habló sobre el incidente en el final de la Asamblea

Luego de lo que fue la polémica Asamblea que finalizó con incidentes, el presidente de Unión Luis Spahn dialogó este miércoles con SOL 91.5 y allí se refirió a la discusión de la que fue protagonista, pero además opinó sobre el mercado de pases y la participación del equipo en la Copa Sudamericana.

"Fue una Asamblea medianamente normal, positiva, con mucha concurrencia y con la aprobación del Balance. Algún bochorno final no puede definir una reunión de una hora. Hubo algún socio que en el momento que estábamos en una situación post aprobación del balance y la memoria, y se iba a dar lugar a ocho oradores para que conste en acta sus exposiciones, este socio fue levantando la voz. Luego tuvo acciones incriminantes, terminó pasando de la décima fila a la tercera, se paró, quiso sacar el micrófono, se acercó a la mesa insultándome y me paré", detalló.

Para luego agregar: "Le dije que todo tiene un límite y ahí me incorporé en mi lugar. No creo que tenga porque insultarme ni alterar el normal funcionamiento de una asamblea y había que ponerle un límite".

Sobre este tema también dijo: "Me sorprendió el final, no debía terminar de ese modo, pero se trató de una persona que no estaba en sintonía. Lo que lamentó es no haber tenido un grabador para grabar todas las opiniones post incidentes, incluso de gente que está en la oposición. Hay mucha gente que coincidió que a este socio buscaba que se lo agreda para tener una plataforma de donde hablar".

LEER MÁS: Los socios de Unión aprobaron el polémico balance

Para finalizar respecto a las repercusiones de la Asamblea expresó: "No hay que pensar en lo que pasó anoche, hay que dar vuelta la página y preocuparnos por los refuerzos y la logística para los partidos con el Mineiro. No estamos para tirar bombas de estruendo e ir a los medios, nuestra responsabilidad es administrar el club".

Consultado respecto a la conclusión a la que se llegó de que el 87% de la deuda de Unión corresponde a la familia Spahn respondió: "Lo dijo el contador, pero la verdad que no me preocupa, como responsable de los pagos tenemos el sistema más laxo que hay, el club no tiene que preocuparse, vos tenes esta deuda y la vas pagando a medida que puedas. A mayor fortuna para el club mejor resultado para los acreedores".

De los costos para viajar a Brasil contó: "Tenemos un ingreso de la Sudamericana, que es lo que nos subsidia la participación. Los costos del viaje tendrán una carga del 30% es difícil entender estas leyes nuevas, pensé que íbamos a estar exentos al alquilar un chárter en nuestro país. Es como si alquilas un auto acá para pasear en Uruguay y volvés".

ASAMBLEA.jpg Prensa Unión

"Nos hubiera gustado un rival más cercano, pero el desafío es pasar de ronda y jugar con un rival de Uruguay para que la gente de Unión pueda acompañar al equipo. Pero es lo que nos tocó y hay que ponerle el pecho", tiró.

De la llegada de los refuerzos contó: "Cabrera está trasladándose desde Australia y será jugador de Unión, pero nunca está nada dicho hasta que firman. Hay más gestiones, estamos trabajando, hablamos de traer tres, cuatro, cinco refuerzos y lo vamos hablando con Leo (Madelón) que es el que articula las piezas".

"Tenemos una gran dificultad, porque son muy pocos los jugadores que terminaron su contrato y están libres. Es imposible traer jugadores del exterior, cuando equipos que participan de la Libertadores están dispuestos a pagar entre 20.000 y 30.000 dólares. Hay 32 equipos que pueden contratar jugadores de 30.000 a 40.000 dólares mensuales", manifestó.

En cuanto a la situación de Yeimar Gómez Andrade explicó: "Hubo consultas, hay una cifra de salida, si tomamos en cuenta que tenemos el 80% del pase, con 1.600.000 dólares sería viable la salida. Hay cifras menores, pero no le vamos a dar micrófonos a los rivales, el jugador se ilusiona con la salida, pero debemos explicar el contexto político. Apreciamos la presencia de Yeimar, pero aquellos que sueñan que los jugadores valen 2,4 o 7 millones de dólares no es más así. Lo contactaron del exterior de Estados Unidos pero ofrecían una cifra que no era satisfactoria para nosotros".

Yeimar Gómez Andrade.jpg Prensa Unión

A la hora de hablar de la salida de Cavallaro sentenció: "El jugador se generó la expectativa de ser titular y le jugó en contra las lesiones. Hizo un balance y tal vez se sienta mas mimado en Tigre y con mas chances de jugar, pero deja la casa y baja a una división, si bien está en la Libertadores, no deja de ser una decisión personal y uno no puede interpretarlo".

Consultado por los refuerzos que pueden llegar esquivó los nombres propios "No vamos a hacer nombres, no es positivo diciendo cuales son las alternativas, esto genera que aparezca que Unión va por tal jugador y eso despierta el interés de otros equipos al hacerse público. Y ante una oferta similar de un equipo de Capital priorizan quedarse en Capital no es bueno avivar giles".

Por último se refirió a la situación de Manuel De Iriondo y Nicolás Andereggen "Con Manuel se firmará la rescisión y seguirá su carrera en el fútbol rumano, el cuerpo técnico no lo tenía entre sus prioridades. Y Andereggen le planteó al cuerpo técnico que tenía expectativas jugar en otro lado, no era prioridad jugar en Unión y por eso no lo llevaron a la pretemporada".