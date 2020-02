Spahn: "La Conmebol es una máquina de sacar dinero"

Unión pisó fuerte en Belo Horizonte, donde hizo valer la gran victoria que cosechó en el 15 de Abril donde se impuso por 3-0, para acceder por primera vez en su historia a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, más allá de haber perdido 2-0 ante el poderoso Atlético Mineiro.

La pasó muy mal en el primer tiempo, donde el Gallo tuvo varias chances para empatar la serie, más allá que se encontró con un segurísimo Sebastián Moyano, quien volvió a ser clave en la definición de la serie, que lo tendrá al Tate esperando rival que saldrá tras un nuevo sorteo.

Luis Spahn no pudo viajar a Belo Horizonte debido a que se quedó en Santa Fe, ya que fue abuelo. El presidente tatengue se refirió a este logro en diálogo con De Diez, por LT10 (AM 1020), donde sin embargo comenzó de lo que significó la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya es bastante público, debido a que ayer fui abuelo. Este es un título que me llena de alegría, nos colma de felicidad y estamos muy contentos en la familia”.

Mientras que luego se metió de lleno en encuentro ante Mineiro, y reflexionó: "La verdad es que pensé que terminábamos 2-1; sabíamos que no iba a ser fácil mantener a un equipo como el Mineiro, no se dio el gol pero fue una alegría. Se puso mucho esfuerzo para llegar a Brasil y disfrutar esta clasificación. Sin embargo, tengo una sensación de injusticia, ya que el penal fue un regalito para el Mineiro, mientras que en el primer gol tiene que haber influido la luz del estadio, el arquero tiene su tiempo y quedó bloqueado. Reaccionó cuando la pelota ya estaba dentro del área, ellos tuvieron suerte porque si metíamos la que pegó en el palo cambiaba todo, tuvieron una gran cuota de suerte”.

Pero no se quedó allí y agregó: “El fútbol es así, por eso es tan apasionante, debido a que tiene un grado de suerte aunque a la suerte hay que ayudarla. Pero nuestros jugadores se propusieron neutralizar al rival en el segundo tiempo y lo lograron. El penal que atajó Moyano (en el partido de ida) valió la clasificación, estuvimos cerca de hacer un cuarto gol también en nuestra cancha. La realidad es que nos ilusionamos, seguimos creciendo y vivimos con el fútbol”.

En cuanto a sus sentimientos producto de este gran logro deportivo para la institución, indicó: "Es algo muy lindo y uno lo disfruta por la gente, debido a tuvimos mucha gente en el club. Le diría gracias al hincha, lo que nos moviliza a todos es la masa social, el sentimiento que hay. Unión es importante porque anoche sufrió toda la ciudad, el valor está ahí. Si alguien es campeón mundial de bochas se entera la familia, acá se enteraron todos. Al hincha tengo que decirle que cuando veía las gradas pensaba, «que bien la estamos pasando»”.

Mientras que también opinó acerca de lo que viene en el certamen para el Tate y tiró: "Ojalá que la próxima sede sea cerca y que la gente pueda ir. Para muchos unionistas no hay obstáculos para acompañar al club. Anoche mire el partido en casa, sabiendo el nuevo título que recibí (el de abuelo), por eso dormí muy poco, tenía mucha ansiedad por las dos cosas".

Cuando se le hizo referencia al premio en dólares que le otorgará la Conmebol por pasar de fase, expresó: "Es de público conocimiento que el dinero que se obtiene en estas fases se divide entre los jugadores y cuerpo técnico, además para movilizar todo hay gastos, cerca de 100.000 dólares. A principio de temporada se acuerda y se firman todos los premios que hay en cada fase. Eso le da tranquilidad al jugador. Es una base sustancial, saben que acá no hay muy buenos sueldos pero hay oportunidades, algo que no se da en todos los clubes. De a poco vamos saneando la economía, hoy no tenemos deudas de agua, gas y electricidad. Hoy estamos al día, el club es muy complejo y todo este bienestar lo volcamos en el club".

En cuanto a una multa que se le colocó al club por tirar bengalas, opinó: "La Conmebol es una máquina de sacar dinero y tener reglamentación de las condiciones de los espectáculos en Sudamérica, son muy estrictos. Hay multas por las amonestaciones, nos hicieron una multa porque los jugadores saludaron primero a la gente y después fueron a la foto. Nosotros pagamos 82 pesos y recibimos un dólar por ingresos de 59 pesos".