"Spahn llamó para una armar una lista en Unión, pero pensamos que su ciclo está terminado"

La oposición, con Héctor Desvaux como referente, reveló que Luis Spahn buscó la unidad en Unión, pero "siendo el uno" y "es un pilar que no debe continuar"

En charla con el programa Diez en Deportes que se emite por LT10 AM 1020, Pipo contó su propuesta en la contienda política. Estuvo junto a uno de los integrantes del espacio Encuentro Unionista, Bernardo Castiglioni, que reveló el interno de acercamiento del actual referente del oficialismo.

“Sí, nos llamó Luis, particularmente a mí, para tratar de armonizar una lista, pero estamos convencidos de que un requisito fundamental para cambiar es modificar la lógica de gestión y ser demócratas. Creemos en la alternancia. El ciclo del actual presidente está agotado después de 16 años. Es un pilar que no puede continuar y no estábamos de acuerdo. Ahora que dijo que se presentará, echa por tierra la chance de unidad. Su propuesta era siendo el uno, por lo que iba a seguir siendo personalista”, reveló Castiglioni.

Sobre cómo llegó a ser candidato Desvaux, explicó: “Yo nunca busqué ser presidente, sino director deportivo. Entonces busqué hablar con los representantes de las agrupaciones para que decidan. Si querían esto, no tenía problema y estaba preparado. Pero necesitaba consenso. Lo charlaron y me lo comunicaron. A partir de ahí comencé mi rol como candidato”.

Encuentro Unionista, en contra de la actual gestión en Unión

“Somos convencidos de que no estamos por buen camino, que en la línea de los 15 años se creció muy poco. Por ahí alguna foto puede gustar, el cartel de la puerta, una platea o alguna pintura nueva, pero en 15 años no representa el crecimiento que merece una institución como la nuestra. Más que nada también porque no le han ido mal las cosas, les han vendido muchos jugadores. A partir de eso nosotros creemos que Unión tiene que estar más arriba, sobre todo gestionándolo”, remarcó Castiglioni.

En ese sentido, remarcó que el eje de su propuesta está en cambiar la forma de conducir el club: “Nuestro proyecto fundamental es el de gestión, cambiar la lógica de pensamiento de esta forma de gobernar y profesionalizarla y gestionarla de una manera que le permita obviamente obtener más recursos y, en definitiva, el club sea rentable y que a nosotros nos jueguen por una eficiente gestión”.

Además, Pipo hizo una comparación con otras instituciones: “En 15 años se creció muy poco. Se han vendido muchos jugadores y, sin embargo, no tenemos predio. La infraestructura no refleja lo que Unión merece. Unión está en el puesto 35 en el ranking de posiciones del fútbol argentino. Defensa y Justicia, por ejemplo, creció mucho más en menos tiempo”.

El perfil de DT que quiere Héctor Desvaux para Unión

“Tenemos muchos acercamientos con técnicos que comparten una misma línea: modernos, aggiornados al momento, pero no ortodoxos, sino pragmáticos. Que entiendan que Unión debe tener, en un mediano plazo, un equipo formado por chicos del club, potenciado por jugadores de jerarquía, bien gestionados en el mercado de pases”, recalcó el candidato a presidente.

Sobre la política de refuerzos y el armado del plantel, señaló: “El club está fallando mucho ahí. Hay que gestionar mejor los jugadores que llegan y cómo se los incorpora al proyecto deportivo”.

También destacó la importancia de profesionalizar la estructura deportiva: “El director deportivo es clave. Ese rol inicialmente lo iba a cumplir yo, pero entendemos que es necesario armar una estructura sólida. Habrá un secretario técnico, que será quien ejecute las decisiones de la dirección deportiva junto a la comisión directiva”.

Finalmente, sobre el estilo de juego que imagina para el equipo, fue claro: “Hoy no está claro cuál es el estilo de Unión. Un día es el del Kily, otro el de Vazzoler contra Newell’s. A mí me gusta ese Unión de Vazzoler: dinámico, agresivo, que ataca por las bandas y por dentro, con la intensidad física que siempre caracterizó al club”.