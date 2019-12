Spahn: "No vamos a traer dos figuras que hagan la diferencia"

Con el cierre de año llega el momento de balances y de proyectar el futuro. En este caso Unión viene de cerrar otro año histórico con la clasificación por segundo año consecutivo a un certamen internacional como es la Copa Sudamericana.

Por este motivo fue requerido el presidente Luis Spahn, quien en diálogo con La Central Deportiva que se emite por Cadenal 3 Santa Fe (FM 101.7) hizo un repaso del año deportivo e institucional del club, en función de un 2020 que promete ser muy intenso.

En el arranque de la charla hizo un balance del año a nivel dirigencial y dijo: "Vamos caminando, con muchos impasses por allanamientos y cuestiones judiciales, pero se va trabajando y construyendo el Unión que todos queremos, supongo".

En cuanto a la particular situación del país por la suba del dólar, indicó: "El fútbol argentino está pesificado para un montón de equipos, algunos equipos grandes que usaban el dólar como variable salarial están comprometidos, como Independiente, River y San Lorenzo. Unión nunca tuvo contratos dolarizados en nuestros 10 años de gestión. Es una política laboral, sacando tres, cuatro o cinco equipos hay un nuevo contexto que se fue afianzando en esta época que se hizo imposible contratar de esa manera. Argentina se cayó del mapa, no solo Unión".

LEER MÁS: Tigre tiene como prioridad repatriar a Cavallaro

En cuanto a cómo tomó que Mineiro sea el rival en la Fase 1 de la Sudamericana, dijo: "Cayó como una eventualidad del torneo. Esto es como la Copa Argentina, todos los que quieren rivales de menor jerarquía quedan eliminados. Unión dependerá del andamiaje del conjunto, no vamos a traer dos figuras que hagan la diferencia. Cuando el equipo tuvo un rendimiento contundente fue por lo grupal, se le ganó al River campeón de América, se le ganó a Boca cuando volvía Riquelme, también a Independiente para clasificar a la Sudamericana y ellos para llegar a la Libertadores".

También se refirió a la logística a emplear para el viaje a Belo Horizonte para enfrentar al Mineiro, y reveló: "Estamos trabajando en ello, nos encontramos con un inconveniente grande que es la fecha, ya que para ellos es muy importante el Carnaval".

Y siguió con el análisis deportivo y tiró: "En el semestre que pasó hubo un cambio de la estructura, que era necesario, no me estoy quejando. Hubo lesiones, hay que esperar que el equipo se vaya conociendo y complementando para saber si los jugadores que llegaron están a la altura de las circunstancias. Es un proceso lógico".

"Todos los equipos necesitan tiempo, algunos jugadores, dirigentes y técnicos no lo tienen, sobre todo cuando la premura de pelear algo como un descenso. Pero los procesos no deberían ser menos de un año, un año y medio o dos. En Unión no hay un tiempo de resultados eleccionario, el tiempo que tiene Unión es el que genera estar a 25 puntos arriba de los que están descendiendo, lo mismo ocurre en la temporada que viene. Eso genera tiempo. En política podés ganar con 99% pero si el simpatizante se angustia por un mal rendimiento futbolístico los tiempos se reducen considerablemente", agregó el máximo dirigente tatengue.

Luis Spahn 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

El bajón en esta Superliga

"A veces en un partido podés tener una actuación patética como pasó en otras instituciones, a veces sentís que el plantel no responde, se lo dije a Pablo Marini (estuvo antes de que se inicie el tercer ciclo de Madelón como DT del Tate) donde luego del partido ante Huracán vi que el equipo estaba entregado. Y en la racha negativa que tuvimos en esta Superliga no hubo una superioridad avasallante del rival, es decir no estábamos en un ámbito de duda. Hubo circunstancias, como expulsiones y lesiones. Con Arsenal hubo un caso fortuito e injusto como la falta que no se cobró en el primer gol ante Marcos Peano".

Y en cuanto a la relación con Leo Madelón, dijo: "Estuvimos en Paraguay, donde compartidos 12 o 13 horas, hicimos turismo, compartimos desayunos. En Santa Fe estamos condicionados por el día a día, pero nos encontramos permanentemente".

Un análisis particular

"Lo que los socios tienen que entender es que tenemos que llevar el crecimiento en equilibrio, Godoy Cruz jugó dos Libertadores y el año que viene arrancará muy complicado. Es lindo estar de fiesta, los dirigentes nos alimentamos de alegría, buenos momentos, de tener mucha gente en el estadio disfrutando, pero tenemos que tener listo el paracaídas para que no haya malas noticias en el futuro. Tenemos que mezclar la pasión con la razón. Todos queremos más, pero vamos a trabajar para un Unión más grande, para que cresca para que enriquezca su historia. Si estamos dos o tres años entre los mejores 10 equipos del país no es tan aleatorio, estuvimos a dos puntos de ingresar a la Libertadores, perdimos ocho puntos con los equipos que no venían bien", manifestó sobre los objetivos y producción del equipo en los últimos años.

LEER MÁS: Leandro Cufré le pegó duro a Madelón una década después

El mercado de pases

En cuanto a la política de refuerzos a desplegar en el receso, afirmó: "No sé si será antes o después, iremos por refuerzos y los conseguiremos. No hay un billete extra para invertir, buscaremos jugadores para que vengan a pelear el puesto para ser titulares. Estamos trabajando día a día, haciendo consultas, donde no hay feriados. Ayer estuve una hora con la gente de San Lorenzo, y era 25 de diciembre, firmamos unos papeles y regularizamos la deuda, luego de haber hecho la demanda en la Superliga. San Lorenzo pagó tres cuotas, y le quedan solamente dos".

Sobre si hay chances que Mauro Pittón vuelva al club, manifestó: "Estamos hablando, estuvo 15 años en el club no es fácil volver a los seis meses. necesita sumar otras experiencias, y no sé si Unión será la primera alternativa. La parte sentimental está, nosotros lo queremos pero él tiene su carrera deportiva, ojalá tome la decisión de volver pero no lo veo fácil".

Mientras que cuando se le preguntó por Mauricio Martínez, indicó: "No quiero dar nombres, vamos a trabajar para hacer lo mejor. Como unionistas tenemos la obligación de ponerles la ficha, luego cada uno tendrá sus circunstancias y esperemos que sea lo mejor, por ejemplo con Cuadra hicimos un esfuerzo económico grande y no rindió. Y otros que llegaron de otra manera terminaron rindiendo mucho, nadie hizo una fiesta porque vino Lucas Gamba y nos terminó rindiendo un montón".

En tanto que sobre lo que se busca, tiró: "Queremos dos mediocampistas, uno delantero y alguien en defensa. Creo que tenemos un arquero con enorme proyección como Peano, y otro como Moyano que superó las expectativas. Las circunstancias le dieron la posibilidad de afianzarse como titular. No es un puesto donde estemos preocupados".

Y agregó: "Todo está muy difícil, San Lorenzo habla de salarios de 1.000.000 de dólares anuales, Moyano dijo que en el banco Independiente tiene jugadores de 5.000.000 de pesos por mes. Hay clubes que están con problemas económicos, nosotros también tuvimos nuestros ahogos que los pudimos salvar. No quiero hablar mal del resto de los clubes en el fútbol hay una forma de presupuestar que es muy inestable".

Más adelante analizó la situación económica del club, y dijo: "Estamos muy cómodos, pagamos aguinaldos, tenemos el plantel al día, pagamos obligaciones con otros clubes, como un saldo de Cuadra".

"Hay un superávit importante, pero es la magia de los números de los balances. En el balance no están los hermanos Pittón, no hicimos una historia de esa situación ya que San Lorenzo para evitar un pasivo en su balance lo hicieron figurar como que los compraron el 1 de julio", agregó en otro tramo.

Bruno y Mauro Pittón.jpg

Cuando se lo consultó sobre si el objetivo es la clasificación a la Libertadores, afirmó: "Hay más tiempo que vida, y Unión tiene tiempo cuando vayamos desapareciendo jugadores, dirigentes y socios. Sería un escalón más hacia arriba, sería interesante. Lo que los socios tienen que entender es que los dirigentes tenemos la responsabilidad de llevar el crecimiento en equilibrio. Uno dice, a cuánto estuvimos, a una virtud del delantero, un error del arquero. Pero es lo apasionante del fútbol".

Se metió de lleno en la controversia planteada por la solidaridad de los trabajadores de Unión con los de Colón, quienes tuvieron un atraso de aguinaldo, y opinó: "Hay que tener en cuenta que el secretario general es empleado de Unión, y que Utedyc brega por el bienestar de todos los trabajadores de la provincia. Eso llevó a que esas conexiones llevarán a esa situación. No fue ninguna chicana, ni una gastada. No podemos armar algo de una situación donde Colón no pagó el aguinaldo. Nunca estuvo en nosotros esa posibilidad, fue algo de Colón y fue una decisión genuina del personal de Unión".

Además, se lo consultó sobre si la situación del país conspira para la finalización de la nueva tribuna y expresó: "Es futurología, es difícil trabajar en el tema de armar un presupuesto. Uno va administrando la realidad, la va programando, hace un bosquejo. Pero si mañana pensamos gastar 10 pesos en refuerzos y gastamos ocho o 15 no lo sé. Si habrá ventas tampoco, ya que hay varios jugadores que tienen cláusulas de rescisión".

En el final tuvo palabras para el hincha de Unión e indicó: "Quiero agradecerle mucho por el acompañamiento, a los que nos votaron que nos permitieron tener el honor de administrar la institución. Un agradecimiento total a los que pagan la cuota del club y también para los que no pagan la cuota. Tenemos la responsabilidad de ser el club más grande de la ciudad. Nuestra obligación es desearle unas felices fiestas y lo mejor para el año venidero".