Spahn: "Si Central quiere cambiar el nombre no se lo vamos a dar"

Los dirigentes de Unión transitan los últimos días del mercado de pases intentando darle los gustos a Leonardo Madelón, quien hasta aquí se tuvo que conformar con las alternativas de los nombres que tenía apuntados como prioridad.

Es así que llegaron los uruguayos Javier Cabrera y Sebastián Assis, mientras que estaría al caer el juvenil Ezequiel Cañete, proveniente de Boca. Pero por otro lado perdió por haber ejecutado la cláusula de salida a Juan Ignacio Cavallaro, mientras que habrá incertidumbre hasta último momento por una eventual salida de Yeimar Gómez Andrade y ahora apareció Rosario Central con la intención de llevarse a Damián Martínez.

El presidente Luis Spahn habló con Radio 2 de Rosario (AM 1230) donde se refirió al mercado de pases, al interés del Canalla por Martínez, al sondeo que se hizo por Braian Rivero (Newell's), mientras que también se refirió a la reanudación de la Superliga.

En el inicio dio su postura sobre la reanudación del certamen y dijo: "Lo veo como un hecho poco serio, no hay ningún imprevisto para postergarlo. Lamentablemente los dirigentes del fútbol argentino estamos acostumbrados a razonar con el corto plazo y con el beneficio para nuestras instituciones y así no se construye el futuro. Hay vendidos derechos televisivos al exterior y ahora se decide postergar dos semanas por una circunstancia, no está bueno, no es correcto y es perjudicial para nuestro producto".

Mientras que luego, agregó: "Esto surge por las conveniencias de alguien, se le suma el que no tiene el plantel completo y otro que puede obtener un beneficio. Ya veníamos con el calendario cargado, y ahora se habla de alguna modificación del torneo siguiente (Copa de la Superliga). En estas circunstancias no vamos a ser serios ni creíbles en ninguna oportunidad. Esto se trabaja en la semana en Buenos Aires, nosotros estamos lejos y cuando llegamos ya juntaron los votos necesarios. Por eso sería bueno que el fútbol se federalice, como ocurre en España o Italia.

"Esto ya nos pasó con la reducción de cuatro a tres descensos, cuando llegamos ya están avanzadas las negociaciones, es una situación incómoda ya que terminamos peleándonos con amigos como ocurrió con los dirigentes de los equipos rosarinos. Pero estamos en un país maravilloso pero que está lleno de argentinos y así nos va. En el país se tiene pasión por el fútbol, pero estamos jugando 38 fechas sobre 52, con casi tres meses sin fútbol, así no se puede construir. Yo soy partidario de tener un solo receso por año, si hay que jugar en verano se debería jugar de noche, cortar una sola semana. Cuando no hay fútbol parece que hay un vacío en la información, habría que mejorar el producto, estamos con un sistema de hace 50 años", agregó en otra parte de la charla.

Luego se le preguntó sobre la chance que Martínez llegue al Canalla y dijo: "Espero que Central no quiera cambiar de nombre, porque no se lo vamos a poder ceder, ya tiene cuatro nombres nuestras. (Claudio) Riaño, (Lucas) Gamba, (Emanuel) Britez, (Diego) Zabala, esto se volvió adictivo. Pero no hubo ninguna comunicación oficial, solo un rumor... Nosotros no salimos a vender a ningún jugador, si sale es porque viene un interesado con una cifra satisfactoria".

Damián Martínez.

En tanto que cuando se le preguntó por las deudas que Central tiene por Zabala y Britez, afirmó: "Tengo que pegarle un tirón de orejas al protesorero que me está debiendo un valor. Nosotros le ponemos mucha onda, somos tolerantes y fuimos financistas, ya que entendimos sus malos momentos, al igual como los tuvimos nosotros a veces. Tuvimos consideración hasta que se concretara la venta de Leonardo Gil a Arabia".

Cuando se lo consultó sobre si hicieron gestiones para sumar a Braian Rivero de Newell's, manifestó: "Hicimos la consulta, impulsada por su representante que tenía una posición y una creencia de la posición de los dirigentes que terminó siendo muy diferente a lo que pedía su representante. La estamos analizando como una alternativa".

Braian Rivero.

Hizo referencia al mercado de pases de Unión, y expresó: "Estamos buscando alguna incorporación más. Javier Cabrera tuvo un paso muy exitoso por Argentinos Juniors y tiene características que puede rendir muy bien en nuestra institución. Mientras que Sebastián Assis los pergaminos están a la vista, fue elegido el mejor jugador en su posición en Uruguay. Estamos muy satisfechos de haberlos incorporado".