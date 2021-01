"Tenemos cuatro equipos argentinos interesados en Pocho. Hubo distintos pedidos en libros de pases anteriores y él siente la necesidad de renovar sus aspiraciones en otro club, algo en lo que estamos de acuerdo. Ya rechazamos propuestas en su momento por considerarla insuficientes y pensamos que ahora debe dar el salto. Es un delantero joven, con un potencial enorme y que quizás acá (en Santa Fe) no pudo presentar la gran dimensión que pinta tener", apuntó el mandamás rojiblanco en diálogo con el programa Cómo te va? que se emite por Radio Colonia AM550, en Buenos Aires.

Franco Troyansky.jpg "Hay cuatro clubes de Argentina interesados en Franco Troyansky", reconoció Luis Spahn. UNO Santa Fe | José Busiemi

Vale recordar que estaba previsto que Luis Spahn brinde una conferencia de prensa esta semana para tocar diferentes aspectos, por por motivos personales lo pospuso. Siguiendo con el foco en Franco Troyansky, precisó que "Ninguno se cercó. El mercado está muy tranquilo. Estamos muy disociados con los mercados extranjeros, que están cerrando, algo que hizo especular a los jugadores lo máximo posible, porque es muy tentador y en Argentina no se puede competir por el valor cambiario. Esto hizo que las transferencias en el mercado nacional recién se den en mayor medida en la última semana".

"Tenemos rumores de Racing. Sabemos que tiene algún jugador grande en ese puesto y escases de delanteros, pero no tuvimos nada oficial. Lo de Talleres es público y hay otros dos más de Buenos Aires que consultaron condiciones, pero por respeto no los vamos a nombrar. Tenemos la convicción de hacer la venta de Pocho en función de concretar obras y no de incorporar jugadores", respondió con seriedad el máximo referente dirigencial de Unión.

Franco Troyansky

A lo que agregó respecto a la venta de Franco Troyansky: "Lo compramos en 350.000 dólares con ajuste (el primer 50% del pase a Olimpo) y ahora adquirimos la parte final en cinco cuotas, sin ajuste, en 26 millones de pesos".

Argentinos Juniors presentó una propuesta por el 50% de la ficha a cambio de 600.000 dólares, más la mitad del pase de Jonathan Galván, actualmente en Unión. Sin embargo, fue rechazado. Talleres estaría también tras los pasos y en Córdoba se maneja que ofertó cerca de 750.000 dólares, también por la mitad. Se dijo que en el mercado anterior había puesto sobre la mesa 1.5000.000 de la misma moneda, pero Unión optó por lo deportivo y lo retuvo. En este sentido, Luis Spahn reconoció que por ahí andaría la tasación: "Ese es el monto que pide unión, pero ninguno llega".

Luis Spahn.jpg Luis Spahn habló del presente institución y deportivo, a la vez que reconoció que la venta de Franco Troyansky está enfoca en "obras y no en refuerzos" para Unión

Luego, Luis Spahn habló del presente institución y deportivo: "Estamos con saldo positivo en el banco y estamos por arreglar con una empresa, por una cifra cercana a los 100 millones de pesos, para la terminación de la tribuna sur, que es algo muy importante. Además de otros planes de obra, siempre confiando en el proyecto de Vasco, que le dará desarrollo a los chicos de las inferiores. Fuimos uno de los líderes en debuts de juveniles en el torneo pasado y con gratas respuestas en Primera División. Estamos con muchas expectativas para la consolidación y que el año que viene tengamos mejores réditos".

Asimismo, no fue del todo contundente respecto a la vuelta de Nelson Acevedo, al que se lo espera el lunes en Santa Fe: "Nelson está para reincorporarse, ya que tiene seis meses más de contrato. Hay rumores de un posible llamado de Defensa y Justicia para retenerlo. Veremos cómo termina esto. Chaco es un gran profesional y esperamos contar con él".

Nelson Acevedo 1.jpg Nelson Acevedo debe presentarse el lunes en Unión

En cuanto al panorama de los refuerzos, Luis Spahn evitó las estridencias: "No tenemos la idea de hacer muchas incorporaciones. Quizás hacer foco en un jugador que haga el carril derecho y alguien adelante. Lo de (Enzo) Copetti es una alternativa, pero no es fácil la gente de Rafaela".

Copetti.png Unión tiene en la mira a Enzo Copetti de Atlético de Rafaela

"Estamos convencidos en este proyecto y enfocados en algo estructural, con un equipo que terminó jugando con un mediocampo que promedió los 19 años. Esto nos dio un importante apoyo de cara al futuro. Queremos consolidar una estructura de equipo. La idea es cimentar una programación deportiva con jugadores jóvenes con varios años de pertenencia", apuntaló.

En el final, Luis Spahn reveló que están las obras de la terminación de la tribuna están cerca de comenzar: "El plan es de 180 días. Estamos sumando lumenes a las torres también por exigencia de televisión y vamos de tapar los fosos para agrandar el campo de juego. Además de renovar la fachada".