Glorioso 89 redactó una carta abierta a la CD de Unión

Lamentablemente, y como repetición de una equivocada política de esta Comisión Directiva, la información con respecto a éste y otros temas sensibles como la realidad económica, las decisiones y el funcionamiento del club, llega siempre por medio de la prensa o trascendidos, y no por los canales oficiales del club, los cuales, para estos casos, brillan por su ausencia. Este accionar, deliberado por parte de las autoridades del club, tiene como único fin, desligarse de cualquier recriminación o reclamo posterior al no haberse comunicado nada oficialmente.

A punto de culminar el mes de enero, nos encontramos con que a la fecha no sabemos aún los números reales del balance que, según el presidente Luis Spahn, “dará envidia a los clubes de primera”. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuando se realizará la asamblea, la que siguiendo determinados protocolos ya se puede realizar, ni si se hizo o no el pedido de autorización de la misma en el municipio.

LEER MÁS: Unión motivó al hincha pensando en la vuelta al 15 de Abril

A todo esto debemos sumarle que, siempre según trascendidos periodísticos, el presidente iba a llamar a una conferencia de prensa para dar a conocer los números del balance y, al parecer, hablar de otras cuestiones relacionadas a Unión. Pero, una vez más nos enteramos que dicha conferencia se habría suspendido por cuestiones personales del Sr. Spahn.

Respetamos la situación personal y/o familiar por la cual el presidente pueda estar atravesando; pero es nuestra obligación recordarle a Luis Spahn y a su Comisión Directiva que la vida institucional no puede quedar supeditada a una persona, y que Unión, como toda entidad con conducción colegiada, cuenta con un sistema de reemplazos de todos sus cargos, por lo que otros dirigentes pueden y deben hacerse cargo de la situación y cumplir con sus obligaciones institucionales. Suponemos que los vicepresidentes del Club deben de estar preparados para suplantar al Presidente, tal como lo establece el Estatuto.

LEER MÁS: Corvalán se perdería el amistoso de Unión ante Newell's

A todo lo anteriormente expuesto, debemos sumarle el hecho de que Unión estará iniciando en pocos días más un nuevo certamen de AFA en el cual, no solo deberá buscar ser protagonista y clasificar a una Copa, sino que además comenzará a sumar el promedio para no descender, por lo que es fundamental tomar las decisiones acertadas al respecto. Sobre este tema, tampoco hay mayores novedades más que nada teniendo en cuenta el pedido de refuerzos que Azconzábal seguramente les hizo. Demás está decir, que toda dilación en la toma de decisiones puede traer serias consecuencias de no actuarse con la seriedad que la situación amerita.

Es por ello que le exigimos a la Comisión Directiva de Unión que dé a conocer el balance, que informe las gestiones para el llamado a la Asamblea, que incorporen en el temario el informe de la Comisión Auditora, y que actúen con responsabilidad en el armado del plantel de fútbol. Reiteramos que la imposibilidad que el presidente pueda tener para gestionar éstas y otras cuestiones de la conducción del Club no exime al resto de los directivos de la responsabilidad que asumieron ante los socios y socias de Unión.