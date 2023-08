En cuanto a cómo va repercutir el fallo favorable por la deuda de San Lorenzo por los hermanos Bruno y Mauro Pittón , Luis Spahn reveló: "Ya lo dijo el tesorero, lo dijeron otros dirigentes, Unión está muy bien económicamente y sufrió algunos ahogos financieros. Evidentemente que este fallo que no fue favorable puede ser apelado, ya la compañía de seguros tendrá que asumir si esto no le representa un importante incremento en horarios y tal vez una expectativa de devolución más importante en los próximos días que lo haga encarecer. De todas maneras confiamos que si esto es apelado, la Cámara está expidiéndose con bastante rapidez y nos toque alguna de esas cámaras que en tres o cuatro meses ejecutan la ratificación de la decisión de primera instancia".

También a Luis Spahn se le preguntó sobre cómo continuará el mercado de pases y si se sumará un volante y otro delantero, y destacó: "Estamos analizando una cantidad importante de alternativas y estamos también teniendo una visión de la temporada 2024 en las incorporaciones. Como dijo Kily, o Cristian, me gusta más llamarlo Cristian, estamos prácticamente completos. Se pueden incorporar dos o tres jugadores más en función de fortalecer porque la buena performance de nuestros jugadores nos lleva a que tengamos una cantidad de titulares que están deseosos de tener otra oportunidad, porque es la sensación de todos los jugadores del fútbol argentino de mirar al exterior por cuestiones cambiarias, que son de obvio conocimiento".

Spahn y Kily González.jpg

En otro tramo se lo consultó sobre si entiende el razonamiento del hincha, donde cargó contra la CD tras el empate de local ante Racing, y Luis Spahn destacó: "Yo creo que hay una cantidad menor al centenar que está en la platea, que es la que motiva. Yo creo que no son unionistas, porque si bien tienen deseos, tal vez, de insultarme a mí a fin de debilitar la gestión y generar alguna posibilidad en las próximas elecciones, digamos, lo poco que me afecta han tomado la alternativa de insultar y agraviar a la Comisión Directiva o con ese volante pasquín de cuarta que tiraron una persona en una motito, Garelli o Zanellita que evidentemente no surgió de él sino de la necesidad de que le den 5.000 pesos por tirar a los volantes delante del club. Yo creo que no son unionistas, porque cuando una persona en una actividad o en una relación social donde hay una fuerte emoción en el vínculo con el club se pone por delante de los beneficios del club, yo creo que no son unionistas... Son unos cabezas de plástico resentidos, fracasados, afectados por las drogas, por los premios, por el alcohol, que vienen acá a consumar tal vez una agresión en base de esquivar sus frustraciones. Porque yo pregunto algo, ¿ustedes creen que en el entretiempo los insultos no los perciben los jugadores? Son críticas e insultos que tienen un tono absolutamente político, terminan perjudicando porque el jugador está percibiendo que hay una crítica con el plantel que tenemos y que requiere otra cosa. Gracias a Dios el plantel entró en un camino que puede revertir esta situación. No estamos bien, no estamos mal, hay equipos más comprometidos. Yo creo que fecha a fecha se van delineando los posibles candidatos al infierno, al descenso, y que algunos vamos alejándonos de esa situación. A veces por la cantidad de puntos conseguidos, estos cuatro puntos, a veces por el rendimiento y fundamentalmente por la actitud que tiene el plantel de entregar todo".

Franco Calderón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Luego, se metió en situaciones particulares de los jugadores del plantel de Unión. Al respecto, Luis Spahn tiró: "Lo de (Federico) Vera está sujeto a una política integral del club. Nosotros no vamos a decidir de forma individual. Vimos que una serie de importantes jugadores, digamos unas siete, ocho o nueve se habían quedado retrasados en su salario y le dimos una mejora importante porque había que compensar el deterioro inflacionario que fue mayor al previsto y había que compensar el crecimiento que tuvieron reconociéndolos con un sueldo mayor por afianzarse en la titularidad. En el caso de (Franco) Calderón, hace un año y medio que venimos buscando encontrarle una solución, se le ofreció en algún momento hacer el mejor pago de plantel por mayo, cambió de representante sin tener extinguido el vínculo con el anterior, vino otra gente a negociar, hablaron de una oportunidad en Argentinos Juniors, se cayó, y yo creo que hay un resentimiento desde el momento en que Unión no cedió a darlo a préstamo, lo cual tal vez él no lo entendió, pero es algo obvio. Hoy no hay ningún lugar en ningún club del país para ceder a un jugador titular que salga a préstamo a otra institución".

Sobre los méritos de Cristian González en el momento de Unión, Luis Spahn opinó: "En el momento de su contratación tuvimos un debate y encontramos lo que presentíamos, una persona con liderazgo con ascendencia y con la capacidad de motivar a los jóvenes y con un notable grado de agradecimiento en función de que estuvo un tiempito parado. Para él Unión fue una oportunidad y tiene una nobleza que se ve reflejada en la comunicación, en el trato, en la forma en la que nos conectamos".

También habló de la salida de Yeison Gordillo quien se fue de Unión para recalar en un rival directo por el descenso como Vélez, Luis Spahn destacó: "No fue correcto el representante, nos dijo que el chico no entendía el país, el tema de la moneda, que podía haber retrasos, y nos dijo que se quería quedar en Colombia. Fue así que llegamos a una rescisión y Unión recibió una cifra ligeramente superior a los 40 millones de pesos en forma de compensación".

Yeison Gordillo.jpg

En el final se le hizo referencia a cómo pueden condicionar los resultados al análisis del momento y cómo se lo afrontará en caso de que lleguen los resultados negativos y dijo: "Hay que hacerlo con la templanza que corresponde, con la solidez en la ejecución de las decisiones que tenemos que llevar a cabo, que no deben estar condicionadas con los resultados deportivos, y con la tranquilidad que estamos a pesar de las ratas inmundas que nos difaman en las redes que se desvía plata, que no hemos tocado un centavo, más allá que nos equivocamos en algunas decisiones, trajimos al goleador de Paraguay y Uruguay sin resultados, que no hemos ejecutado todo lo que desearíamos, sigue siendo nuestro pequeño karma, porque uno siempre desea más, uno no se fija en lo que consumó sino en los nuevos objetivos y a veces no es fácil lograrlo. Si estamos sometidos a vivir en forma política hasta las elecciones lo haremos, ya que asumimos una responsabilidad, sentimos el respaldo de los socios, porque toda la campaña de difamación logró que alguna gente decida no acompañarnos pero tenemos la tranquilidad que estamos haciendo lo mejor y que somos la mejor opción como decidieron los socios en las votaciones".