Spahn y las elecciones en Unión: "Algunos utilizan la desacreditación y la mentira como recurso"

"El gasto es grande. No tengo números completos, pero el chárter anduvo en los 120.000 dólares, la hotelería en Quito unos 15.000 dólares y después hay agregados, como alimentación y movilidad. Los gastos suman y el aporte de la Sudamericana nos permite afrontarlo. Este es viaje más caro de los que tendremos en esta fase", afirmó el presidente en charla con Sol 91.5.

Además, brindó detalles sobre los ingresos por parte de la Conmebol: "De los 900.000 dólares que nos da la Conmebol, nos deberían quedar 350.000 dólares como renta y que vamos a compartir con el plantel que compartió la clasificación".

Spahn se metió en el clima electoral de Unión

El mandamás rojiblanco fue al hueso sobre lo que viene, con una oposición cada vez más critica: "Tenemos una gran confianza en el proceso eleccionario. La oposición quería participar en la elección del técnico, pero no es viable. La decisión la tomará esta comisión directiva y, en caso de continuar, definiremos las cosas como correspondan”.

EleccionesUnión.jpg Spahn explicó por qué van primeros las elecciones que la asamblea en Unión. Prensa Unión

Respecto a la Asamblea, aseguró: “Era complicado tener una Asamblea que no sea politizada. Nada cambiará y tampoco podemos permitir que termine en un papelón, porque el objetivo de cierta gente no pasa por analizar el balance sino por generar malestar o desprestigiarnos. Días más o menos no cambia la escena".

Sobre el mismo punto, reforzó: "Nos exponemos y hacemos lo correcto por Unión, que no merece la degradación y agresión a otros socios. En aquella asamblea tumultuosa hubo personas que amenazaron y complicaron todo y no es el objetivo del club. Buscamos la convivencia y la construcción. Los recursos que algunos presentan es la desacreditación y la burda mentira. Nosotros tenemos la misma política y haremos lo mejor por Unión. La demagogia me causa repulsión. Si tenemos la suerte de ser elegidos para otro mandato, brindaremos nuevas noticias por los nuevos objetivos a cumplir. El crecimiento fue continuo".

UniónAsamblea.jpg La dirigencia de Unión agradeció a sus socios la presencia y el comportamiento mostrado en la Asamblea General. Prensa Unión

Spahn se la juega en Unión

Además, garantizó: "El balance se conocerá antes de las elecciones. Toda la información estará. Lo que no queremos exponer es a los socios de maltratos y amenazas y por eso la Asamblea se ubicó luego. No se negará la información".

Por último, hizo una mención directa al principal referente opositor: “Pipo (Desvaux) se muestra capacitado y con conocimiento del club, analizando los balances. Sostiene que no se necesita billetera para conducir y que tiene un plan de gobierno para llevarlo adelante".

Cerró con una reflexión personal: "La gente en su momento nos votó porque Unión evolucionó y piensa que somos honestos. No creo que haya sido por haber visto un balance".