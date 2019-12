"Se están haciendo gestiones, pero no somos partidarios de dar nombres. Circulan en los medios cosas que son reales y otras no. Las cosas se están trabajando con mesura y responsabilidad para concretar las incorporaciones deseadas", reconoció en las últimas horas el presidente de Unión, Luis Spahn, respecto a cómo marcha el armado del próximo plantel.

En diálogo con LT9, el titular trató de ir a fondo en los temas referidos al mercado de pases, pero sí dio un pantallazo general, enfatizando que es muy probable que no haya novedades hasta antes de fin de año. De igual modo, hizo alusión al posible arribo de un jugador nacido en las inferiores y transferido a San Lorenzo al comienzo de esta temporada.

"Mauro Pittón tiene abierta cuatro o cinco puertas. Algunas en el exterior y otras acá. Cuando se tiene alternativas de otros equipos, es probable que, por más unionista que sea, no vuelva a la entidad. Sería un gusto tenerlo de nuevo, porque es un gran profesional, pero lo veo complicado", apuntó.

Mauro Pittón 1.jpg Prensa San Lorenzo

Mientras que sobre el nombre de Maurico Martínez, actualmente en Racing, la dejó picando: "Está abierto el tema. El fútbol es muy dinámico y puede pasar cualquier cosa. Uno a veces piensa que es viable, así que veremos. No hay nada aún".

Desde hace algunos días se viene manejando que existirían conversaciones por Alexander Barboza y Cristian Chávez, ambos sin lugar en Independiente y el titular rojiblanco fue a la coyuntura: "Tenemos relación con un montón de instituciones. Algunas con afinidad y otras con no tanto. Hay muchos jugadores que nos gustan. No sé cómo salio ese nombre (el de Chávez –foto–), pero es una alternativa. Buscamos valores con un perfil determinado, con una forma de juego. Después tenemos que resolver lo económico y el deseo final del jugador que quiera venir".

chavez.jpg

"Podemos decir que buscamos jugadores en todas las líneas, aunque no hay una cifra. Depende de las circunstancias, ya sea por jugadores que pueden llegar a ser titulares, alternativas o posibles inversiones", exclamó.

También reveló que habrá un aumento en el presupuesto para las contrataciones: "Fuimos creciendo y tenemos disponibilidad para hacer algunos gastos. No estamos en una situación de ahogo. Aunque también puede haber endeudamiento en pos de financiar tratativas, haciendo ofrecimientos escalonados".

Luis Spahn.jpg Prensa Unión

"Los clubes, nos guste o no, vamos a tener que ajustarnos a los presupuesto y frenar el fútbol sería tirar un adoquín. Tenemos una económica en crisis en el país y los clubes no estamos al margen. Tenemos que adaptarnos tal cual lo hacen las familias", se plantó ante la escasez de recursos.

En otro tramo de la charla, mencionó que por Gómez Andrade "no hay novedades. Hubo sondeos con pago en cuotas en tres veces que fue insuficiente. Fue solo una pregunta, no una oferta. Veremos qué puede llegar".

"Es muy probable que los refuerzos lleguen con poca antelación. El dólar limita con la posibilidad de competir con los clubes del exterior. No podemos contra eso. Es una regla para todos por igual. Nos limita en todo sentido", contó.

En el ambiente también trascendió que Tigre estaría tras los pasos de repatriar a Juan Cavallaro y el presidente dijo por qué: "Juani tiene una cláusula de rescisión en este intermedio. Sé que el representante lo está ofreciendo en otros clubes. Nosotros consideramos que es importante e interesante para el semestre que viene. Quizás no pudo jugar lo que el quería y por eso su agente lo está intentando colocar en otro lado".

Juan Cavallaro.jpg Prensa Unión

También recalcó que vendría un arquero y que por Gabriel Carabajal no hay nada: "El mercado será así, vamos a consultar por 60 y seguro vendrán cinco. No está fácil, porque no hay jugadores que a los que se les venza el contrato y los titulares están muy cotizados. Habrá muchas conjeturas".

En el final dijo que "la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance sería en los primeros días de enero para trasladar la notificación ante la Superliga".