El DT de Unión, Cristian González, dejó en claro su preocupación en la última conferencia por las inhibiciones en Unión, ya que complica las charlas para buscar refuerzos. Hasta que no se resuelva, Kily no quiere tentar a jugadores, algo que lo frena. Confía en este plantel de jóvenes, pero sabe también que precisa de algunas piezas más para potenciarlo. Siempre y cuando no se vaya nadie de la estructura principal.