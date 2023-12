A la distancia, Ignacio Canuto, quien saliera de las inferiores y confeso hincha, habló con UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo y contó cómo lo vio_ "Qué se hace ahora no sé bien, porque no hay nada escrito en el fútbol. Unión tiene la chance enorme de ser el representante de Santa Fe en Primera. Hacía mucho tiempo que no pasa que Unión esté en Primera y Colón en el ascenso y seguramente esto impulsa el entusiasmo. Si bien zafó a lo último, se logró una base con chicos del club que, si lo acompañás con gente de primera calidad, se puede explotar aún más para que Unión pelear otra cosa que no sea el descenso".

"Siempre que se quiera dar un paso para adelante hay que sumar jerarquía. Si se contrató bien, eso se ve después. Para mí, lo digo como hincha, Unión está ante una chance enorme de progresar. Me gustaría que siga Kily (González) por lo que representa y lo que deja, que esa la permanencia. Además, está la comunión con la gente, que no es poco. Todas cosas para aprovechar. Después, en cuanto a refuerzos, capáz la pegás o no. Yo haría un esfuerzo ahora para subir el nivel", remarcó Tato.

Cristian González.jpg Ignacio Canuto resaltó la importancia de que Cristian González siga como DT de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Asimismo, tiró: "Hoy se arranca de cero. Pudiste sacar la cabeza y te tenés que armar para el torno que viene. Lo seguí bastante y cada vez que puedo voy a la cancha. Si bien no fue el mejor torneo, arrancó bien y hubo partido donde mereció más, pero no te podés conformar con eso e iría por más. Unión podría estar peleando en mejores posiciones. Como por ejemplo donde está Platense, que para mí no tiene más. En el fútbol argentino hay dos o tres equipos que pueden marcar la diferencia, pero el resto es parejo. Si Unión encuentra regularidad puede hacer un gran papel".

En el final, dejó una reflexión que hizo ruido: "Unión seguro va a extrañar los clásico. Colón no creo, porque lo venía sufriendo un poco (risas). Es parte del folclore".

Escuchá la entrevista con Ignacio Canuto en UNO 106.3.