"Tenía muchas ganas de volver a Unión y brindarme al 100%"

Consultado si se trataba de una revancha, por aquella vez en la que vino pero no jugó, respondió: "Me quedó una espina, porque siempre me gustó la ciudad y el club, por eso ahora estoy contento de volver a estar acá. En su momento estuve seis meses entrenando y no tuve la chande de jugar, pero por suerte pude volver".

Por último el lateral manifestó: "El Kily (González) está jugando con línea de cinco y me puedo adaptar a la posicion de lateral volante. Vengo con ritmo, jugué el último partido en Uruguay el viernes pasado y esta semana estuve entrenando con la seleccion de Uruguay martes y miércoles y después vine para Santa Fe. Por lo cual, físicamente estoy muy bien. Estamos acá para salir campeones, el Kily lo tiene muy claro y el entrenador apunta a salir campeón".