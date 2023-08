LEER MÁS: Machuca: "No era necesaria la discordia para salir de Unión"

"Arrancamos todos de cero, nuevas expectativas, un nuevo torneo, apuntar a mejorar lo que hicimos el torneo pasado, que lo terminamos muy buena manera e ir por ese camino y seguir creciendo como grupo, son 14 partidos que tenemos por delante y ojalá que lo podemos hacer de una manera", comenzó diciendo Claudio Corvalán, referente del plantel de Unión.

En cuanto a los objetivos que se plantea Unión para la Copa de la Liga Profesional, Claudio Corvalán respondió: "Seguramente que se van a renovar los objetivos pero sin olvidarnos de lo que nos estamos jugando también, entonces me parece que hay que encontrar el equilibrio entre lo nuevo y lo que venimos pasando para para llegar a un buen fin. Tenemos que aprovechar ese envión anímico con el que terminamos el torneo pasado con una muy buena victoria ante Defensa y Justicia y tratar de repetir lo hecho en la última parte del torneo anterior. Sabemos que si nosotros encaramos este torneo con esa expectativa, con esas ganas y con esa intensidad que terminamos los últimos partidos me parece que es la manera y la forma que todos queremos y de la cual nos sentimos muy representados todos en Unión, tanto nosotros como con la gente. Sabemos que lo peor ya pasó pero no hay que relajarse nunca, acá te relajaste de 2 o 3 partidos y la verdad que volvés a lo de antes, porque hoy perdés dos partidos y volvés a estar en la situación que estábamos y si ganas dos partidos también creces mucho más".

Claudio Corvalán.jpg Prensa Unión.

En cuanto a la llegada de Jairo O'Neill a Unión, remarcó: "En ese lugar hoy está jugando Kevin (Zenón) ahí, así que está bueno que por ahí si venimos con la misma formación que venimos teniendo me parece que una competencia sana en este caso con Kevin porque por ahí yo estoy más abocado a lo que es la posición de Stopper, así que puede que juguemos o no, eso va a depender mucho del técnico y de cómo lo maneja".

Sobre la evolución mental que mostró Unión en el tramo final del torneo, Claudio Corvalán expuso: "Dicen que lo que no te mata te fortalece, entonces la verdad que los chicos muchas veces hay situaciones que no la habían vivido y me parece que cuando vos sufrís y la pasás mal después vienen cambios muy importantes, con una espalda un poco más más grande para afrontar lo que viene".

También se lo consultó por el mercado de pases, y Claudio Corvalán dijo: "Para mí lo ideal sería tratar de mantener la base y que los jugadores que vengan se acoplen rápidamente, me parece que todos estamos en la misma línea, traer por traer nos sirve, el que venga tiene que venir a sumar y ya sabemos que nos faltan, nos faltan varios varios puestos para cubrir para la competencia, para el recambio, nos faltan varios puestos pero hay que tener la tranquilidad y el que venga se adapte y si no vienen somos los que estamos, tenemos que estar acá, meterle y ponerle el pecho para seguir".

En otro tramo se le preguntó si se quedará en Unión, y Corvalán expuso: "Todavía me falta hablar con con la dirigencia, tengo que mejorar algunas cosas particulares mías, pero bueno estuve en Quilmes visitando a excompañeros del club. El que me conoce sabe que me manejo por el respeto, hoy quien me abrió la puerta, el que me dio un lugar en el profesionalismo fue Unión. Es cuestión de ver qué pasa con el tiempo, pero me gustaría retirarme en Quilmes por todo lo que me dio pero tampoco descarto que sea en Unión, pero no pienso en el retiro. Así que todavía esa parte bien no la tengo definida".