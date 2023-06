"Thiago Vecino fue a Unión libre, no pertenece a Liverpool"

Quien se refirió a la situación de Thiago Vecino fue Gustavo Ferrín, director deportivo de Liverpool, quien en diálogo con Sol Play (FM 91.5), comenzó diciendo: "De la situación económica no me voy a referir, ya que es una cuestión administrativa, mi participación es netamente deportiva. Lo que puedo hablar es de su paso deportivo, y aquí dejó una gran imagen. Llegó de Nacional, sabemos que no tuvo un pasaje muy bueno en Unión. Liverpool es un club muy reservado en lo que es la parte de contrataciones, en altas y bajas, es un club muy reservado".

Luego, Gustavo Ferrín indicó sobre el paso de Thiago Vecino por Liverpool y remarcó: "Uno no puede hablar de cómo es el contexto deportivo de Unión, él en nuestro contexto tuvo un muy buen rendimiento, es un jugador que a veces es más lento para adaptarse, pero es muy profesional y a Liverpool le dio muchos réditos, más allá de lo excelente persona que es".

Thiago Vecino Liverpool.jpg Prensa Liverpool

Cuando a Gustavo Ferrín se le preguntó por las virtudes futbolísticas de Thiago Vecino, indicó: "Es un jugador de buen pivoteo, tiene una condición que se maneja bien dentro del área, buena técnica en el juego aéreo, es intuitivo y marca bien los espacios. En esas condiciones marcó goles, tiene virtudes para el fútbol moderno, tal vez no tenga la velocidad, atributo que se requiere hoy para el puesto. Pero tiene una gran condición de intuición para jugar dentro del área".

Y Gustavo Ferrín continuó: ""Hay jugadores uruguayos que fueron a Argentina que acá no tuvieron un buen rendimiento y allá les fue muy bien, son estilos distintos de fútbol. No puedo hablar de detalles que fue un salto muy grande. Nosotros tenemos un gran poder de adaptación, no sé cuál es la propuesta futbolística de Unión, que no es un equipo que esté en las primeras posiciones del fútbol argentino. Hay jugadores que fueron a otros equipos y tuvieron una gran adaptación".

En el final, sobre la situación del delantero, afirmó: "Thiago Vecino no pertenece a Liverpool. Vino a Liverpool como jugador libre y se fue así a Unión. No sé hasta cuándo tiene contrato. Para esa clase de futbolistas las puertas siempre están abiertas, pero con muchos elementos que lo condicionan, si hay gente que ocupa su puesto y tiene buenos rendimientos, si es el momento oportuno para que se sume o si la falta de fútbol que viene teniendo necesita otra plaza para ponerse en competencia. El que toma una resolución de esas es el presidente, nosotros nos enfocamos en lo deportivo y en el asesoramiento, con beneficios y perjuicios. Se mira al jugador y a la institución, acá no estamos hablando si va a venir o no, y si así fuese no se lo diría, ya que la institución se maneja con mucha reserva".