Thiago Vecino: "No tuve la mejor experiencia en Unión"

El nuevo delantero de Vélez, Thiago Vecino, habló del nuevo desafío en Argentina y contó que su paso por Unión no fue el mejor. "No lo disfruté", dijo

"Para mi es un orgullo llegar a una institución como Vélez. No tengo que decir sobre lo que significa su historia y por eso es un desafío importante en mi carrera. Me recibieron de la mejor manera y tengo las mejores referencias. Se nota que hacen las cosas bien y me toca devolver esta confianza con rendimiento para que vuelva a los primeros planos", apuntó en charla con el programa partidario Pasión Fortinera.

• LEER MÁS: La lesión de Roldán vuelve a copar la escena en Unión

Reconoció que, mientras se concretaba la compra del pase, tomó contacto con un conocido en Santa Fe: "Con Yeison Gordillo compartí plantel en Unión el año pasado, donde no fue la mejor situación, y él se vino para acá".

• LEER MÁS: Unión revirtió la tendencia negativa de la anterior Copa de la Liga

Justamente respecto a su etapa en el Rojiblanco, donde disputó 11 partidos y no marcó goles, apuntó: "En Unión no me fue como yo quería por distintos motivos. Ahora esto se da en otras condiciones y de otra manera. Llego a un club organizado. Por eso lo tomo con mucha fe".

Thiago Vecino.jpg Thiago Vecino, nuevo refuerzo de Vélez, confesó que no disfrutó su "paso por Unión". UNO Santa Fe / José Busiemi

"No tuve la mejor experiencia en Unión, pero por otros motivos. Igual me hizo crecer. Volví a Uruguay por temas familiares y recuperé mi nivel para que se me abran las puertas de nuevo al exterior. No pude disfrutar en Unión", resaltó el charrúa, que hizo muy poco y no dejó nada destacar en su estadía en el elenco de la Avenida López y Planes.