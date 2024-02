Kily González tiene varias dudas para recibir a Platense en busca de cortar la sequía en casa

Algo que caracterizaba a este equipo desde que Cristian González es el técnico, haciendo de Santa Fe un duro escollo para el resto. De golpe, pasó a ser una cuenta pendiente y ahora tendrá por delante un rival de andar irregular y que está cerca en los promedios. Por más que no se quiere mirar tanto esa tabla, la realidad es que la sumatoria a futuro no puede descuidarse.

Lo concreto se vienen varios días para recuperar en lo físico y planificar, luego de una seguidilla muy picante y cargada. Esto hizo que Kily tuviera que darle descanso a algunos jugadores. Ante Newell's no salió nada bien y ante el Tomba a medias, ya que el rendimiento no fue bueno, pero no se perdió.

Será cuestión de ver si el técnico volverá a realizar variantes. En la previa, tendría muchas chances de volver Mauro Luna Diale, que paró por el desgaste y quedó demostrado que es vital en este equipo. Asimismo, se estará pendiente de la recuperación de Enzo Roldán, que padece un problema en la rodilla operada.

UNión Newell's Mauro Luna Diale.jpg Mauro Luna Diale volvería a ser titular en Unión. José Busiemi

Después, el problema persiste en el ataque, ya que nadie hace goles. Por más que Lucas Gamba sea el más picante, no cuenta con chances y las que aparecen, las erran, como la que tuvo Adrián Balboa en el primer tiempo tras un regalo de la defensa y definió a las piernas del arquero.

Todos vienen con la pólvora mojada y no sería extraño que Kily pruebe con Nicolás Orsini, que es el único que aún no fue titular. Quizás, más resistido por la gente, pero ante la necesidad de buscar soluciones, lo que hay es válido. Con estos detalles Unión pone la cabeza ya en el Calamar, con la meta de ganar para no tirar la toalla tan rápido en la zona.