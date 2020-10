Tienen ofertas del exterior y no pueden mostrarse en Unión

Ambos volantes, que volvieron de estar a préstamo en Alvarado, fueron notificados meses atrás que no serían tenidos en cuenta por el DT Juan Azconzabal, por lo que estaban a la espera de ofertas. En caso de Lucas Algozino, tuvo una propuesta formal de Brown (A), pero no hubo acuerdo en el salario y la cosa no prosperó; en tanto Walter Bracamonte fue sondeado por Cipoletti, pero tampoco si resolución.

Lucas Algozino 1.jpg Lucas Algozino tendría chances de jugar en el ascenso de España e Italia. Prensa Unión

Por lo que se pudo saber, los dos tendrían chances de equipos del exterior, aunque no trascendieron los equipos. Lo que sí estaría claro es que, necesitan mostrarse para agilizar y concretar las tratativas, pero el gran problema es que no podrán hacerlo con Vasco, que ya tiene su base armada, de la que no forman parte.

bracamonte 1.jpg Walter Bracamonte manejaría una opción de Grecia.

Al parecer no alcanza con los videos y los movimientos de sus representantes, haciendo que por ahora no puedan resolver su situación. Unión, que no podrán reparos en cederlos, tendría intenciones de renovarle el contrato a Lucas Algozino, a la vez que Walter Bracamonte aún tiene vínculo vigente. Si no se pueden concretar los traspasos, los dos jugadores deberán quedarse hasta diciembre, a la espera de otras propuestas en un nuevo mercado de pases.

De todas maneras, hay optimismo en que puedan encontrar nuevos rumbos ahora. El tema es que, si todo dependería de Juan Azconzábal, no sería viable. Habrá que esperar para ver qué pasa...