Luego del partido, Tomás Costa habló con Radio Gol (FM 96.7) y Sol Play (FM 91.5), y comenzó analizando la victoria y producción de Unión: "Para nosotros era importante, había chicos que no los habíamos visto en actividad, más allá de la participación en Reserva que es diferente a lo que vemos o queremos ver. Nos servía para el tema de cargas, era más importante venir acá que jugar un amistoso en Casasol, sobre todo por la preparación del partido, porque hubo gente, porque se cambian, lo hace más competitivo. No nos íbamos a quejar en el resultado en lo más mínimo, fue positivo porque sacamos muchas conclusiones".

"Cuando nos dijeron de la posibilidad de la Copa Santa Fe la idea era jugarlo con Reserva con algunos chicos que participan con nosotros que necesitamos que sumen. Más allá de lo que significa esta competencia que no nos incluye mucho, necesitábamos ver a a chicos en estas condiciones, sacamos muchas conclusiones, como ver en acción a Rafael (Profini), a Franco Pardo lo vimos que no lo habíamos visto en competencia, Tiago Banega jugó 90 minutos lo que es muy importante, y quizás lo tendríamos que haber hecho con más tiempo pudimos ver a chicos de Reserva en competencia", agregó Tomás Costa, quien dirigió a Unión en Copa Santa Fe.

Sobre las condiciones del campo de juego, Tomás Costa indicó: "Para sacar una conclusión final hubiese sido más normal jugar en una cancha como la nuestra, pero esto tiene un componente de competencia, de salir de la zona de comodidad que viven los chicos, y enfrentar a jugadores más grandes, con mañas diferentes, ya que luego se puede trasladar a partidos que no podemos jugar como queremos o lo venimos haciendo, y estas cosas te dan herramientas a futuro".

KilyGonzález.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Y luego agregó el DT de Unión: "Sacamos conclusiones de personalidad, rebeldía, de acomodarte a la cancha, el entorno, se sacan siempre conclusiones, no era relevante el resultado. Es diferente que armar un amistoso y jugar en Casasol, los chicos que vienen de Reserva que no entrenan con nosotros, cambiarse en el vestuario, escuchar una charla técnica, todo es nuevo para ellos, me hubiese gustado que sumen más minutos".

Cuando a Tomás Costa se le preguntó por cómo viven el momento en Unión, indicó: "Estamos contentos, encontramos un grupo muy bueno, que se brindan al máximo, a nosotros nos encanta darle herramientas e ir aprendiendo con ellos porque el único paso previo fue Central, pero estamos contentos. Sobre todo con la mejora que mostraron algunos chicos, y el cambio de hábitos, sabiendo que falta mucho para el techo de algunos jugadores".

En cuanto a su tarea en el mercado de pases, Tomás Costa reveló: "Fue en conjunto con Luis (Spahn) que se brindó al máximo con nosotros dentro de las posibilidades de Unión, más allá de tener plata para el mercado era difícil ya que los contratos la mayoría terminan en diciembre, donde hay muchos jugadores les conviene más quedarse en Buenos Aires, pero de las posiciones y jugadores que queríamos traer se nos dio en muchos casos, y Cristian fue muy importante sobre todo con los jugadores que venían en Boca. La idea era traer jugadores que nos ayuden en lo futbolístico para que vayan a la par de los que tenemos".

También Tomás Costa evaluó el mercado de pases de Unión, y contó: "Es difícil decir si queríamos algo más, porque es un mercado muy difícil. Estamos muy contentos con los chicos, sobre todo por cómo se acomodaron. Banega y Tanda contra San Lorenzo entraron y lo hicieron muy bien, lo de Gonzalo (Morales) es muy llamativo con la rapidez que se acomodó al equipo, y con el golazo, sobre todo con la predisposición que mostró cuando llegó".

Por último, sobre la idea de juego que muestra Unión, Tomás Costa afirmó: "Cuando llegamos los vimos a los chicos muy cómodos en ese formato y se están brindando al máximo, tenemos que seguir mejorando muchas cosas, pero muchas menos de las que creíamos. Estamos muy contentos, sobre todo con el coraje y la personalidad con la que están jugando".