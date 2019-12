¿Un colombiano para reemplazar a Gómez Andrade?

La tranquilidad que desde lo deportivo tuvo Leonardo Madelón al finalizar la participación de Unión en el 2019 se vio interrumpida por una pregunta en la zona de vestuarios del Mario Alberto Kempes, tras el empate ante Talleres.

Es que allí se lo consultó si estaba al tanto de una posible salida de Yeimar Gómez Andrade, y fue muy terminante al manifestar que no estaba en conocimiento, pero sobre todo que no era el "momento" para que se vaya de la institución.

Es que el Tate afrontará un 2020 cargado de acción deportiva, donde afrontará la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, la Copa de la Superliga y lo que le resta a la Superliga 2019/2020.

Por eso todas las energías del DT estaban puestas en convencer a los dirigentes para que hagan el esfuerzo económico de potenciar al plantel de jugadores de jerarquía y calidad para dar pelea en todos los frentes.

Vale recordar que Gómez Andrade extendió su vínculo con la institución hasta junio de 2022, pero que tiene una cláusula de salida que supera los 2.000.000 de dólares de los que se habló en los últimos días.

Lo concreto es que el colombiano realizó una mudanza antes de marcharse a su país para las vacaciones, y crece el rumor de una posible salida, ya que hay tres equipos del exterior que estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida, entre ellos uno de la MLS de Estados Unidos.

Entonces se comenzaron a mencionar a algunos marcadores centrales de jerarquía, incluso que fueron apuntados por Madelón a los dirigentes, aún contando con Gómez Andrade en el plantel.

Dichos nombres son los de Alexander Barboza, quien se encuentra en Independiente donde no tiene lugar tras la partida de Sebastián Beccacece, y Leonel Galeano, que integra el plantel de Aldosivi, con contrato vigente.

Se trata de dos alternativas que al club le costaría bastante ingenio y sobre todo dinero poder abrochar, con lo cual trascendió que el mismo Gómez Andrade hace un tiempo le apuntó a Madelón a otro colombiano para reforzar la defensa.

El nombre en cuestión es el de Óscar Cabezas, el marcador central que se encuentra sin lugar en Rosario Central, y que incluso en 2018 tuvo una fuerte entrada sobre Lucas Gamba, cuando vestía la camiseta de Unión, producto de la cual sufrió una fisura intercostal que le deparó estar un mes alejado de las canchas.

Óscar Cabezas nació en Tumaco, Departamento de Nariño (Colombia) el 22 de diciembre de 1996. Surgió futbolísticamente del Club Atlético Paranense de Brasil, donde no llegó a debutar y entonces recaló en Patriotas Boyacá, desde donde llegó a Central.

Oscar Cabezas.jpg Internet

El colombiano, que también participó de la Selección Sub 17 que participó en 2013 del Sudamericano en Argentina, jugó 44 encuentros en Patriotas y 23, con un tanto, con la camiseta de Central.

Está claro que no se trata de una prioridad y que ni siquiera fue apuntado por Madelón, pero ante la necesidad de contar con otro marcador central y por la inminente partida de Gómez Andrade, no sería descabellado pensar en Cabezas, quien no tiene lugar en Central, que le debe plata a Unión por los pases de Diego Zabala y Emanuel Britez.