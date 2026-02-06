Un recuerdo que ilusiona: la última vez que Unión ganó en Santiago a Central Córdoba

Unión visita a Central Córdoba y vuelve a escena un antecedente clave: el triunfo 1-0 con gol de Enzo Roldán que cortó una larga racha sin victorias

Unión vuelve esta noche a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba , en un escenario que le trae recuerdos fuertes. Allí consiguió su última victoria ante el Ferroviario, un 1-0 trabajado y vital, que rompió una racha negativa y significó mucho más que tres puntos.

El antecedente inmediato invita a la memoria. En la Liga Profesional 2023 , el Tatengue logró un triunfo tan ajustado como necesario ante Central Córdoba, en un partido cargado de tensión y nervios. Fue 1 a 0 , en un duelo directo por la permanencia, disputado en un clima espeso y con poco margen para el error.

Durante largos pasajes, el encuentro fue trabado, friccionado y con escasas situaciones, fiel reflejo del momento de ambos equipos, comprometidos con la tabla de promedios y más preocupados por no perder que por arriesgar.

El gol de Enzo Roldán que rompió la sequía

Cuando el empate parecía sellado, apareció una historia inesperada. Enzo Roldán, que había ingresado desde el banco, sacó un remate lejano y potente en el tramo final del partido que desató el festejo rojiblanco. Ese gol no solo valió el triunfo, sino que cortó una racha de diez partidos sin ganar para Unión.

La conquista fue un verdadero golpe anímico: victoria como visitante, ante un rival directo y en su estadio, en una noche que parecía destinada al bostezo y terminó siendo inolvidable para el Tate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1659731446234324993?s=20&partner=&hide_thread=false EL TATENGUE VOLVIÓ AL TRIUNFO



Unión cortó una racha de 10 partidos sin ganar al derrotar por 1 a 0 a Central Córdoba, con el solitario gol de Enzo Roldán.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/P03DTv2OAA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 20, 2023

Un partido áspero y un arquero decisivo

Central Córdoba intentó reaccionar empujado por su gente. Lucas Gamba y Lucas Besozzi fueron los más claros del local, incluso con un remate en el travesaño que pudo cambiar la historia. Sin embargo, Santiago Mele se erigió como figura, respondiendo con seguridad cada vez que fue exigido. El arquero sostuvo el resultado y blindó el primer triunfo de Sebastián Méndez como entrenador de Unión, en un contexto donde cada punto valía doble.

Esta noche, desde las 21 horas, Unión vuelve a pisar suelo santiagueño con la misión de sumar y reafirmar su crecimiento. El recuerdo de aquel bombazo de Roldán, del sufrimiento defensivo y del festejo final, funciona como un faro en la previa.