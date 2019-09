Un Unión recuperado no pudo romper el cero ante Central en el 15 de Abril

Unión mejoró su imagen en relación a los últimos partidos pero a pesar del gran segundo tiempo que disputó ante Rosario Central, se tuvo que conformar con un empate sin goles, que le sirvió para cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas, en el 15 de Abril, en el inicio de la 7ª fecha de la Superliga.

Existió una mejora respecto a lo que venía mostrando, sobre todo en el segundo tiempo en donde estuvo más cerca de abrir el marcador que Central. A diferencia del primer tiempo en el que resignó protagonismo, en el complemento se adelantó unos metros y propuso más en ataque, con limitaciones y cierto desorden en el manejo del balón pero al menos con mayor entusiasmo.

Es difícil de explicar el primer tiempo, ya que jugando mal y sin dominar el juego fue Unión el que dispuso las chances mas claras para convertir. Central manejó la pelota casi a voluntad, dando la sensación que el partido se jugaba en el Gigante de Arroyito y no en el 15 de Abril.

El Tate le cedió el balón y el terreno para salir de contra y poder golpear a una defensa que entregaba ciertas licencias. Fue así como a los 13' una muy buena maniobra de Federico Milo casi termina en gol del Tate pero el cabezazo de Walter Bou se fue por encima del horizontal.

¡Lo tuvo Bou! El delantero del Tatengue ganó en el salto, pero se le fue apenas por arriba.

#Unión #RosarioCentral

El centro del ex-Arsenal fue perfecto pero el delantero no le acertó al arco y así Unión se perdió una chance inmejorable para abrir el marcador.

Hubo que esperar hasta los 39' para que haya otra jugada clara para Unión. Esta vez la tuvo Nicolás Mazzola, con un remate dentro del área que terminó tapando Jeremías Ledesma.

Con muy poco Unión estuvo cerca de irse a los vestuarios con ventaja pero de ninguna manera esas chances llegaron como consecuencia de un buen partido. Al contrario por momentos la gente perdió la paciencia ante la seguidilla de imprecisiones en las que incurrieron los futbolistas rojiblancos.

El Tate en el mediocampo no presionó, dejó recibir con mucha libertad a los jugadores del Canalla, quien se repitió mucho en centros frontales que resolvieron con mucha solvencia Claudio Corvalan y Yeimar Gómez Andrade.

Central generó una opción con un remate de Diego Zabala desde afuera del área, un cabezazo cruzado de Claudio Riaño que se fue cerca y no mucho mas pese a haber dominado el juego.

En el complemento el Tate mejoró considerablemente su producción futbolística. Sin embargo, no estuvo fino Bou, quien se encontró con una gran respuesta de Ledesma, que le tapó un remate que tenía destino de gol a los 15 minutos.

¡Tremendo Ledesma! Gran reacción del arquero canalla para evitar el primero del Tate.

#Unión #RosarioCentral

Y acto seguido Mazzola peinó el balón en el primer palo y Bou no llego a conectar ingresando por el segundo. Tiró el manotazo y el árbitro Pablo Echevarría lo amonestó.

Esas fueron las aproximaciones más concretas aunque el Tate en el complemento merodeó bastante el área canalla. Pero falló en la puntada final, los jugadores volcados en función de ataque se apresuraron al tomar decisiones y no contaron con la tranquilidad suficiente como para elegir la mejor opción.

Además del punto para rescatar es que no sufrió goles. Desde la primera fecha con Racing que el equipo no mantenía el cero en su arco. Por como venían ambos equipos el empate no es un mal resultado, es cierto que el Tate lo pudo ganar pero no contó con la precisión necesaria para hacerlo.

No obstante el equipo mostró otra predisposición, fundamentalmente en el segundo tiempo y le alcanzó para al menos tener una semana más tranquila y así poder recomponer un presente adverso cuando en el horizonte asoma Aldosivi y el Clásico Santafesino ante Colón en el 15 de Abril.

Unión no ganó pero lo principal es que no perdió, parece un consuelo pero esta realidad del Tate requería de dar pasos cortos y sin apurarse para no caer al vacío, como lo había vaticinado Leonardo Madelón tras la dolorosa derrota ante Arsenal en Sarandí.

Síntesis

Unión (0): 1-Marcos Peano; 4-Damián Martínez, 28-Yeimar Gómez Andrade, 3-Claudio Corvalán y 14-Federico Milo; 19-Ezequiel Bonifacio, 11-Jalil Elías, 27-Javier Méndez y 15-Juan Ignacio Cavallaro; 9-Walter Bou y 12-Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Carol Madelón.

Rosario Central (0): 1-Jeremías Ledesma; 4-Nahuel Molina, 2-Matías Caruzzo, 14-Diego Novaretti y 33-Emanuel Brítez; 12-Ciro Rius, 21-Fabián Rinaudo, 5-Leonardo Gil y 22-Diego Zabala; 28-Lucas Gamba y 9-Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 14' Nicolás Colazo por Zabala (RC); 19' Franco Troyansky x Mazzola (U); 22' Joaquín Pereyra x Gil (RC); 28' Nelson Acevedo x Méndez (U) y Sebastián Ribas x Gamba (RC) y 32' Gastón Comas x Cavallaro (U).

Amonestados: Bou (U); Novaretti (RC).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: 15 de Abril.