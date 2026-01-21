Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Se conoció la lista de convocados de Unión para recibir este jueves, a partir de las 20, a Platense por la fecha 1 del Torneo Apertura

Unión ya está en modo estreno y Leonardo Madelón definió la lista de convocados para el debut ante Platense , por la fecha 1 del Torneo Apertura. Con el plantel confirmado, el Tate empieza a palpitar el arranque de una nueva temporada, en la que buscará ser protagonista desde el primer paso.

La nómina no presenta grandes sorpresas. Matías Mansilla aparece como la única cara nueva , mientras que el resto del grupo mantiene la base que viene trabajando desde la pretemporada. La otra noticia destacada es el regreso de Bruno Pittón, quien estará nuevamente a disposición en este 2026 luego de dejar atrás la dura lesión por rotura de ligamentos cruzados, una recuperación que demandó tiempo y paciencia.

Además, Madelón ratificó su apuesta por el semillero rojiblanco. Varios juveniles integran la convocatoria, una señal clara de confianza en los pibes del club para afrontar un torneo largo y exigente.

El plantel realizó su último entrenamiento este miércoles por la mañana y, tras el almuerzo, quedó concentrado por la tarde-noche en el predio Casa Unión, enfocado exclusivamente en el compromiso ante el Calamar.

Los convocados de Unión