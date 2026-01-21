Uno Santa Fe | Unión | Madelón

Madelón ya tomó una decisión clave para el debut de Unión ante Platense

El trabajo de pretemporada del equipo de Madelón empieza a reflejarse en decisiones concretas para el debut , en un partido que abre el año competitivo.

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 13:59hs
Madelón ya tomó una decisión clave para el debut de Unión ante Platense

Prensa Unión

Unión afrontará este jueves su estreno en el Torneo Apertura 2026 cuando reciba a Platense en el estadio 15 de Abril, desde las 20. Tras una pretemporada positiva, Madelón se inclinaría por repetir la formación que dejó buenas sensaciones ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.

Colazo se impuso y Madelón sostiene la base

En la antesala del debut oficial, Agustín Colazo logró imponerse en la consideración del cuerpo técnico y le ganó la pulseada a Marcelo Estigarribia, lo que le permitiría seguir como titular en el frente de ataque. De no mediar cambios de último momento, Unión repetiría la alineación que jugó ante Alianza Lima.

El equipo rojiblanco formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. La idea del entrenador pasa por sostener sociedades ya aceitad as, equilibrio en el mediocampo y una dupla ofensiva que mostró movilidad y presencia en los amistosos.

El estreno en el 15 de Abril aparece como una oportunidad clave para comenzar el certamen con confianza. El cuerpo técnico valoró el funcionamiento colectivo mostrado en la preparación y apuesta a trasladarlo a la competencia oficial, ante un rival siempre incómodo como Platense.

LEER MÁS: Lucas Meuli analizaría salir de Unión en busca de continuidad al ser tercer arquero

Pablo Echavarría, el árbitro del debut

La AFA confirmó que Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia en Santa Fe. Estará acompañado por Iván Núñez y Matías Balmaceda como asistentes, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli, con Julio Fernández como AVAR. Los antecedentes marcan que Echavarría dirigió en 22 oportunidades a Unión, con un saldo de cinco triunfos, 12 empates y cinco derrotas, un registro equilibrado que no inclina la balanza pero suma contexto para el debut.

