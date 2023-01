Miguel Carabajal, jugador y entrenador de las formativas de Peñaloza, se vio sorprendido y eternamente agradecido por el gesto del golero, que fue parte de la gran novela del mercado de pases rojiblanco, pero finalmente continuará en la Avenida López y Planes.

"Un día me llegó un mensaje que ahora no me acuerdo el nombre del muchacho que me mandó, me preguntó unas cosas y me dijo que por parte del arquero de Unión tenía unas cosas para entregarme", sostuvo con una sonrisa de oreja a oreja Carabajal.

Peñaloza.jpg Miguel Carabajal, jugador y entrenador de Peñaloza, recibió materiales de trabajo que donó Santiago Mele.

Indudablemente, más allá de lo que supo contar en diversas entrevistas, estas acciones que lleva adelante en Mele, en diferentes puntos de la ciudad, no hacen más que engrandecer su figura más allá de custodiar tres palo en un partido de fútbol.