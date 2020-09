Unión afronta una semana de trabajo con varias novedades

A diferencia de otros días, el entrenador de Unión, Juan Azconzábal, decidió que el trabajo del plantel sea este jueves por la tarde en dos turnos, a diferencia de lo que venía haciéndose por la mañana. Por el momento, las novedades siguen en torno a los refuerzos. Ya fueron confirmados seis, pero el DT pretende todavía algunos más, atendiendo a la necesidad de estar a la altura en la vuelta del fútbol Argentina y sobre todo, en la Copa Sudamericana.

Está claro que la premisa es muy compleja, ya que se fueron varios jugadores de la base principal el pasado 30 de junio y dar en la tecla con los reemplazantes es lo que amerita de mucho análisis. El técnico lo sabe y por eso está en permanente contacto con los dirigentes, que le transmitieron que tampoco hay tanto dinero como para grandes figuras. En esta sintonía en está en un mercado de pases con pocas novedades para todos los equipos.

Pueden ser horas cruciales sobre el lateral izquierdo chileno Nicolás Peñailillo, con el que se busca destrabar su salida de Deportes Antofagasta. Tiene seis meses más de contrato y el dinero de la rescisión es el gran inconveniente. Es el jugador que quiere para el puesto Vasco y por eso se estaría en plena negociación. Se espera una resolución para saber si tiene chances de sumarse a Unión o bien ya empezar a manejar otras opciones.

Después, el otro foco está puesto en el marcador central para suplir la salida de Jonathan Bottinelli a Rosario Central. Nunca estuvo entre las prioridades y por eso no se hizo un esfuerzo mayor para retenerlo. Por si fuera poco, no se podía competir con lo que le ofrecía el Canalla. Entonces la idea es encontrar un nombre con presencia. Es una posibilidad que Claudio Corvalan empiece a ser segundo zaguero, pero se busca a alguien más.

Asimismo, estaría faltando un volante también con cambio de ritmo y la dirigencia estaría tras los pasos de un delantero de "segunda línea" para que se sumen a los actuales atacantes: Fernando Márquez, Javier Cabrera, Franco Troyansky, Nicolás Andereggen y Matías Gallegos.

¡Pero ojo! Esto siempre y cuando no se vaya nadie. También es factible que otros jugadores no sigan por no ser considerados por el DT, pero casi con seguridad se sabrá cuando se confirme la vuelta del fútbol. Vale recordar que ya está haciendo la cuarentena en el predio Nery Leyes y se espera por la llegada del volante Pablo Palacio. Una semana con varias novedades en el Tate.