¿Unión arriesgará de entrada o jugará con la presión de Belgrano?

Unión depende de sí mismo y eso es una buena noticia. Si el Tate gana los dos partidos que debe jugar, cumplirá el objetivo de mantener la categoría. Pero está claro que no será para nada sencillo y es que en 12 partidos tan solo ganó dos. No obstante, el equipo rojiblanco sabe que no resulta imposible y por ello ante Belgrano buscará sumar los tres puntos.