Madelón no duda: "Queremos un Unión bravo, intenso e insoportable para el resto"

Leonardo Madelón, palpitó la visita a Central Córdoba y reveló cuál es la idea en este Apertura. "Sería lindo que Unión vuelva a un torneo internacional", dijo

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 19:16hs
Madelón no duda: Queremos un Unión bravo, intenso e insoportable para el resto

UNO Santa Fe | José Busiemi

Distinguido como el Mejor DT de la 3ª fecha, Leonardo Madelón analizó la goleada de Unión ante Gimnasia de Mendoza el lunes pasado en el estadio 15 de Abril, el presente del Apertura y el crecimiento de los pibes, en diálogo con Radio del Plata AM 1030.

“El gol temprano ante Gimnasia nos facilitó todo. Tuvimos la suerte de convertir a los tres minutos y después supimos controlarlo”, analizó el DT, que valoró la inteligencia del equipo para manejar los tiempos del partido. “Cuando nos quedamos con un jugador de más utilizamos bien los recursos. Los chicos fueron inteligentes, usando el ancho de la cancha y con el 2-0 lo manejamos. Necesitábamos un triunfo así para ratificar los partidos buenos que veníamos haciendo”, reconoció.

Más allá del resultado, el Francés fue más profundo al hablar del momento del club y de las aspiraciones. “El año pasado nos preparamos para salir de abajo y terminamos peleando arriba. Luego nos quedamos afuera en los playoffs y quizás no estábamos preparados”, recordó. Y dejó una frase que ilusiona: “Ahora nos proponemos mejorar y crecer, lo que te lleva a cosas lindas. Estaría lindo que Unión vuelva a participar en un torneo internacional”.

Leonardo Madelón (2)
Leonardo Madelón se ilusiona con ver a Unión otra vez en un torneo internacional.

Leonardo Madelón se ilusiona con ver a Unión otra vez en un torneo internacional.

"Unión tiene que ser bravo, intenso e insoportable"

En ese camino, el entrenador volvió a poner el foco en la identidad y el trabajo colectivo, especialmente en un contexto donde el mercado obliga a ser creativo. “Hay que agudizar el ingenio para convencer a los pibes y darles pertenencia en un mercado. Sabemos que no tenemos figuras, por eso el esfuerzo es de todos”, explicó. “Tenemos que ser dinámicos, bravos, intensos e insoportables. Hasta ahora lo vamos logrando, pero no hay que quedarse”, advirtió, ya pensando en lo que viene: “El viernes (a las 21, con cobertura de UNO Santa Fe) nos tocará ante Central Córdoba, con mucho calor. Igual que acá en Santa Fe, donde estuvo tremendo”.

Madelón también se detuvo en los nombres propios y el crecimiento de varios juveniles. Sobre Rafael Profini, fue claro: “Se está gestando ahora. Antes tenía delante a Mauri (Martçinez) y ahora que está muy bien. Esperó su lugar y no quiere largarlo”. Además, destacó el rol de los referentes: “Mauro Pittón ayuda mucho, es como un padre del grupo”.

Por último, resaltó la polifuncionalidad y el potencial de Mateo Del Blanco y otros jóvenes del plantel. “Tiene una valía grande. Juega bien de volante, de tres y del otro lado también. Hay varios chicos con capacidad”, subrayó.

