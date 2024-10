Unión brindó una pálida imagen y Central Córdoba le ganó muy bien en el 15 de Abril

Unión no se pareció en nada al equipo que habitualmente juega como local y logra imponer condiciones, por ello en el primer tiempo el equipo nunca pudo desplegar su juego y se fue a los vestuarios perdiendo de manera justificada, dado que Central Córdoba pegó primero y luego supo aguantar el resultado sin sufrir en defensa.

El gol a los 8 minutos del Ferroviario terminó impactando en el ánimo del Tate, que le costó y mucho meterse en el partido y cuando lo hizo empujó pero equivocando los caminos.

SORPRENDIÓ EL FERROVIARIO EN SANTA FE

Juan Meli capturó un despeje y sacó un zapatazo para el 1-0 de Central Córdoba ante Unión#LPFxTNTSports



October 4, 2024

Cuando poco y nada había pasado, Central Córdoba se puso en ventaja por intermedio de Juan Meli, quien tomó un rebote y remató de zurda desde afuera del área al primer palo, sorprendiendo a Thiago Cardozo quien reaccionó tarde y no pudo despejar el remate.

Y pudo aumentar el elenco visitante en una pelota quieta que derivó en dos cabezazos dentro del área, pero el segundo de Rafael Barrios dentro del área chica terminó siendo neutralizado por Cardozo.

El reclamo de Unión en el gol de Central Córdoba ¿Había offside?#LPFxTNTSports

A Unión le faltó sorpresa, insistió mucho por el centro y los centrales del Ferroviario marcaron bien tanto a Gonzalo Morales como a Adrián Balboa. Así las cosas, los delanteros de Unión estuvieron lejos del gol, más allá de un remate desviado que ejecutó Morales.

Unión empujó pero no atacó con decisión, se mostró muy impreciso perdiendo las pelotas dividida, le faltó intensidad y movilidad. Se observó un equipo demasiado previsible, que repitió los movimientos y por ese motivo Central Córdoba lo fue neutralizado sin inconvenientes.

El primer tiempo de Unión fue una continuidad de lo hecho en el partido ante Sarmiento y esa falta de reacción lo llevó a ir perdiendo el partido ante un rival que sin hacer grandes cosas fue mejor que el Tate.

El Tate refrendó su retroceso futbolístico

Unión Jugó un pésimo partido y terminó cayendo ante un rival limitado, pero que supo ejecutar a la perfección su plan de juego. Y Unión se mostró impotente en todo momento, chocando con la defensa rival sin argumentos ni ideas.

En el arranque del segundo tiempo pudo llegar al empate, luego de una buena maniobra colectiva pero Simón Rivero dentro del área pateó sin convicción y la pelota rebotó en un defensor.

LE ROMPIÓ EL ARCO Y LA CÁMARA

Tremendo zapatazo de Manuel Palavecino para el 2-0 de Central Córdoba ante Unión#LPFxTNTSports



October 4, 2024

Los cambios del Kily en el segundo tiempo modificando el esquema táctico tampoco fueron solución y el equipo no pudo reaccionar. Le faltó todo a Unión mostrando su peor versión en condición de local ya que además de perder tampoco hizo méritos como para llegar al empate.

Y encima a los 40 del segundo tiempo Central Córdoba aumentó el marcador con un remate de Manuel Palavecino que se metió en el ángulo derecho del arco rojiblanco. Un gol que llegó como consecuencia de una distracción defensiva de Lautaro Vargas, quien no logró despejar y fue anticipado por Luis Angulo quien metió el centro atrás para el disparo de Palavecino.

Una derrota impensada y que sin dudas se trata de un golpe muy duro para las ambiciones del equipo en su objetivo de seguir peleando arriba. Y además perdió dos partidos que en la previa eran ganarles una vez más fallo cuando tenía la responsabilidad de ganar

¡ERA EL BLOOPER DEL AÑO! CASI LLEGA EL TERCERO DE CENTRAL CÓRDOBA #LPFxTNTSports

Unión sintió la ausencia de Nicolas Orsini pero más allá de eso jugó mal, no tuvo frescura, cayó en la trampa que le propuso el rival y no pudo imponer su juego y se sabe que Unión depende de lo colectivo y no de lo individual y cuando juega mal, por lo general pierde ya que difícilmente lo salven las individualidades.

Síntesis del partido

Unión 0: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Simón Rivero, Enzo Roldán y Mauro Pittón; Gonzalo Morales y Adrián Balboa. DT: Cristian González.

Central Córdoba 2: Luis Ingolotti; Lucas Abascia, Yonathan Rak, Sebastián Valdez; Rafael Barrios, Kevin Vázquez, José Florentín, Juan Meli, Rodrigo Atencio; Lucas Varaldo y Matías Godoy. DT: Omar de Felippe.

Goles: PT 8' Juan Meli (CC); ST 39' Manuel Palavecino (CC).

Cambios: ST 13' Jerónimo Dómina y Mateo Del Blanco x Nicolás Paz y Bruno Pittón (U); 19' Favio Cabral x Lucas Varaldo (CC); 25' Lucas Gamba x Gonzalo Morales (U); 32' Patricio Tanda x Enzo Roldán (U); 38' Manuel Palavecino y Luis Miguel Angulo x Rodrigo Atencio y Matías Godoy (CC); 45' Santiago Laquidaín x Yonathan Rak (CC),

Amarillas: B. Pittón, Paz, Corvalán, Pardo, Gamba (U); Godoy, Abascia, De Felippe, Palavecino (CC)

Expulsado: ST 42' Ricardo De Alberto (AC, Unión)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: 15 de Abril.