Mientras se llevan adelante las formalidades, quien apareció en la escena es Emanuel Britez, futuro compañero en Fortaleza, que palpitó todo en charla con Sol 91.5: "Lo bueno de todo, es que el cuerpo técnico es argentino, además de Silvio Romero y, en mi caso, me hicieron todo más fácil. A lo primero no entendía nada y hasta me cuesta aún mantener una conversación en portugués, pero claramente ya estoy mucho mejor . Con la llegada de (Juan Martín) Lucero, (Tomás) Pochettino y ahora Perrito, será más fácil. Entonces, nos sentamos todos juntos y hacemos que todos hablen español (risas) los brazucas".

Luego, se metió de llenó en la operación de Imanol Machuca: "Acá se fue un jugador muy importante, que era Moisés a Cruz Azul. Entonces era necesario muy necesario. Juan (Vojvoda) me preguntó mucho. La secretaria también y le dije lo que pensaba de Machuca. Por su dribbling y velocidad, creo que en este equipo puede encajar bien, porque hay volantes ofensivos que te hacen jugar. Si se adapta, nos puede venir muy bien".

Emanuel Britez Fortaleza.jpg Emanuel Britez habló sobre la llegada de Imanol Machuca a Fortaleza. Prensa Fortaleza

Posteriormente, fue al hueso: "De Unión no me voy a poder despegar nunca y eso que lo intento, pero es más fuerte. Tengo varios compañeros que me hablan y eso me mantiene cerca del plantel. Por suerte algunos me escuchan y otros no. Sobre Machu, sí charlé. Desde que me hablaron del interés, le dije que se ponga contento, que estaba haciendo las cosas bien. Hablé con él todos los días de la semana haciéndole entender las cosas. Machu habla mucho conmigo por una relación cercana. Hacer lo que hizo me dolió y me golpeó. Me sentí muy defraudado. Muy triste en un momento. Traté durante varios días hacerlo entender. Esa semana de Vélez donde explotó todo. Con Mugre (Claudio Corvalán) le hablamos y no hubo forma. Él me decía «yo tomé una decisión» y le quería hacer entender que lo respetaba, pero que no se olvide que tiene compañeros que lo ayudaron y que están pasando por un momento difícil, y que se ponga los cortos y viaje. Se lo queríamos hacer entender. Tomó una decisión, muy influenciado por su agente Belmonte, creo, que encima es un allegado a su represente, al que conozco y sé que no trabaja de esa forma y este señor le comió la cabeza a él y a su familia de una manera increíble, pero la culpa la tiene Imanol, que aceptó lo que le decía. Para mí fue triste que no viaje para jugar ante Vélez. De última que viaje y acompañe".

"Me golpeó realmente. A parte, la negociación iba a avanzar. Afirmo que el club nunca le puso plazos, porque estaba pendiente día a día de la negociación hablando con el presidente. Vayamos a la verdad: si son 3.000.000 por el 50%, es buena plata. Entonces no estaban tan lejos. Era cuestión de negociar, pero después cuando empezó a ensuciar la cancha el representante y Machuca que no quería viajar, fueron cosas que golpearon y me aparté. Respeté la decisión, pero no la compartí, porque sentí que estaba traicionando y eligieron ese camino. Ahora creo que ya está acá. Él no me debe ninguna disculpa ni ninguna charla, no quiero eso. Ahora será mi compañero y quiero lo mejor para él, que nos ayude a crecer en Fortaleza. Unión seguirá manteniendo el 50%. Esto es un poco lo que yo sentía", agregó.

Unión Boca Imanol Machuca 1.jpg Ema Britez fue muy sincero y, amén de respetar la decisión de Machuca en Unión, se sintió defraudado. UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero fue más allá: "Todos sabemos que las representaciones se llevan un porcentaje de todo. Pero están las formas y cómo se manejó este señor no fue lo correcto y espero en Unión sepan ahora del tema. Me molestó como influenció al jugador y su familia. Por más que él salga mañana a pedir disculpas y decir su panorama, será complicado que la gente vuelva a respetarlo y creerle, porque se fue de una mala manera. Algunos lo aceptarán y otros no, pero no me parece bien cómo se fue".

"Siento que está arrepentido, pero ya era tarde y no viajó. Una vez que no subió al colectivo, le dije que no había vuelta atrás. Lo importante acá era que Fortaleza lo quería e iban a llegar a un acuerdo, estoy seguro. Estamos de acuerdo que éste señor le llenó la cabeza para que se dé todo rápido y no esperar una semana. No comparto para nada cómo se dio todo", remarcó

Más de Emanuel Britez desde Brasil

También dejó su óptica por todo el año de Unión, empezando con el cortocircuito entre Gustavo Munúa y Roberto Battión: "Creo que ahí la dirigencia no se puso firme en destrabar esa situación. Yo que estaba en Brasil sabía de la ruptura. Unión perdió mucho tiempo en ese ida y vuelta entre el técnico y la secretaría. Cuando se le renovó a Munúa ya se estaba muy jugado. Todo muy raro".

En el final, se plantó por la partida de Sebastián Méndez y bancó a Cristian González: "Lo único que tengo para decir, es que no dijo la verdad y fue lo que más molestó al plantel. Tocarle el ego a los jugadores no fue bueno para nadie. Después, me encantaría ser dirigido con Kily, al que aprecio mucho. Lo tuve poco tiempo producto de mi discusión con el profe, al que luego echaron. El Kily siempre se portó de maravilla conmigo. Sé que trabaja muy bien y tiene una humildad terrible".