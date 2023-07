General Caballero insiste en llevarse a Marabel: "Se tiene que resolver en estas horas"

Spahn, recaliente con el arbitraje: "El VAR es manejado por personas que no están a la altura"

Una información que se conoció la semana pasada y que, cuando parecía que era sencilla, tuvo sus complicaciones. Sobre todo, con la llegada de Cristian González, que le dio minutos y no sería tan tajante respecto su situación. También tiene que ver con lo corto que está el plantel, donde todos suman.

De igual modo, está claro que precisa refuerzos, sobre todo en ofensiva. Respecto el escenario, el presidente de General Caballero, Julio Aldama, insistió con la decisión en una charla con Cardinal Deportivo que se emite por AM 730 de Paraguay: "Estamos conversando y viendo la ingeniería para poder traerlo. No es fácil, pero estamos barajando las posibilidades. Haremos el esfuerzo hasta donde podamos para repatriarlo".

Junior Marabel.jpeg General Caballero insiste en sumar a Junior Marabel de Unión. Prensa Unión.

Asimismo, remarcó: "Para nosotros Junior Marabel es un gran jugador. Su lugar en el mundo es General Caballero, así que veremos. En estas horas se definirá por sí o por no".

Unión todavía no resolvió qué hará, aunque las chances de cederlo a préstamo son concretas. Pero tendrá mucho que ver la óptica de Kily. El jugador sabe también que en Santa Fe no es la primera opción y analiza retornar. Vale recordar que todavía Unión no pagó la primera cuota al dueño del pase, Deportivo Capiatá, que presiona por cobrar para evitar intimar.