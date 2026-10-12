Unión sigue de cerca la evolución de Lucas Ayala tras el fuerte golpe ante Defensa y Justicia

El defensor de Unión terminó con molestias luego de una dura entrada de Santiago Sosa. El cuerpo técnico aguardará su recuperación.

Unión continúa con la mirada puesta en la recuperación de Lucas Ayala, quien terminó con un fuerte golpe en el encuentro frente a Defensa y Justicia. El defensor sufrió una dura entrada de Santiago Sosa, que le costó la expulsión al futbolista del Halcón. Ahora, el cuerpo técnico rojiblanco seguirá de cerca su evolución para determinar cómo responde físicamente y si podrá estar a disposición para el próximo compromiso del Tatengue .

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La preocupación por el estado físico de Ayala

La infracción se produjo durante el último partido de Unión, en un encuentro que terminó con una nueva derrota para el equipo dirigido por Leonardo Madelón. La entrada de Sosa fue una de las acciones que marcaron el desarrollo del duelo y dejó al defensor rojiblanco con un fuerte golpe.

Por el momento, se aguarda su evolución y será importante observar cómo responde en los próximos entrenamientos. Su estado físico será determinante para conocer si puede trabajar con normalidad junto al resto del plantel.

Madelón, pendiente de la recuperación del defensor

En un momento en el que Unión necesita recuperarse y volver a sumar puntos, cada situación física adquiere relevancia para el armado del equipo. El cuerpo técnico evaluará la condición de Ayala antes de tomar una decisión sobre su posible participación en el próximo encuentro.

La evolución del defensor será uno de los aspectos a seguir durante la semana, mientras Madelón trabaja para que el Tatengue pueda dejar atrás la racha negativa y recuperar competitividad en el tramo decisivo del campeonato.