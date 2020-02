Unión encaró este 2020 con ilusiones renovadas y con la Copa Sudamericana como principal objetivo. Tener holgura en los promedios le permitió darse el privilegio de apostar todo al terreno internacional y se nota, ya que en la Superliga no está haciendo una buena compaña, con tres derrotas en fila. Si bien es cierto que no se quiere descuidar el torneo local para no pasar sobresaltos en las temporadas que vienen, está claro que el duelo contra Atlético Mineiro es el gran foco.

• LEER MÁS: Está la lista de viajeros de Unión rumbo a Belo Horizonte

Cuando se diagramó y planificó todo, se sabía que se vendría por delante un febrero cargado de emociones y viajes. Ocho partidos de alta carga que van trascurriendo y que se espera, sea todo con saldos positivos. Pero a partir del jueves, desde las 21.30, cuando visite al Galo por la vuelta de la fase inicial del torneo de la Conmebol, arrancará un raid de tres cotejos en 10 días.

• LEER MÁS: Bottinelli: "Si nos salen las cosas que entrenamos, vamos a traernos la clasificación"

Sin dudas, un momento donde habrá que amalgamar las cargas y ver si es necesaria una rotación, ya que habrá jugadores con muchos minutos y recorrido. Por ahora el entrenador Leonardo Madelón confía en la base física lograda en la pretemporada en Mar del Plata y no guarda nada, poniendo todo lo mejor en ambas competencias. El 3-0 de la ida en el estadio 15 de Abril abrió la expectativa aún más, pero se sabe que se vendrá un duelo extenuante en el Arena Independencia.

• LEER MÁS: Ya tiene fecha el cruce entre Unión y Dock Sud por la Copa Argentina

Después de eso recibirá el lunes 24, a las 21.45, a Central Córdoba (SdE); y concluirá el mes el sábado 29 visitando, a partir de las 21.45, a Godoy Cruz, en un traslado importante en cuanto a las horas de viaje, si es que se hace en micro, porque se pensaría en ir en avión.

Embed

El escenario es complejo desde donde se lo mire, pero no queda otra que dar todo para estar a la altura y intentar finalizar estas semanas con el ánimo en lo más alto y con los resultados de la mano. Después esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. A partir del jueves, se sabrá...