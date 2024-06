Unión comienza a definir los detalles para hacer parte de la pretemporada fuera de Santa Fe

Este sábado 1 de junio abrió el libro de pases en Argentina, por lo que varios equipos aceleran en negociaciones, aunque se espera que no haya mucho movimiento ahora sino después que se frente la Liga Profesional por la Copa América. En Unión mientras tanto, ya también piensan en la pretemporada .

Como ya lo informó hace algunos días atrás UNO Santa Fe, la idea de Cristian González es hacer una parte del trabajo fuera de Santa Fe para cambiar el aire y tener acceso a amistosos ante rivales de nivel. Los de Primera Nacional están descartados, porque solo pararán una semana.

Unión resuelve donde viajar para la pretemporada

Para esta planificación se deben tener muchas cosas en cuenta, pero con hincapié en lo económico. Al exterior asoma como complicado. Las últimas veces los traslados fueron a Uruguay, pero con casi todo pago. Ahora debería ser afrontado por el club, por lo que se buscará lo mejor en base a las posibilidades. Seguramente en alguna provincia cercana.

Claudio Corvalán.jpg En próximos días Unión definirá donde hará una parte de la próxima pretemporada fuera de Santa Fe. Prensa Unión.

Esto lo definirá el técnico con el presidente Luis Spahn, que estuvo algunos días fuera del país (en China) por temas de su trabajo particular. Esta decisión no tiene que ver con que en Casasol no se cuente con lo necesario, lejos está de ser así, sino para tener otro tipo de perspectiva.

En ese interín, ya que el mercado estará abierto por tres meses, el conductor rojiblanco terminará de resolver en estos partidos que falta antes de que todo se frente para definir los puestos a reforzar, aunque ya lo tiene bastante claro.