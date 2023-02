LEER MÁS: Munúa piensa en juntar experiencia y juventud en Unión

En ese sentido, coincidió con la necesidad de Unión de activar otro cupo para incorporar a un jugador que tenga club (no libre), y fue entonces que la representación de Matías Gallegos acercó la chance del Barnechea, en una nueva posibilidad que se le presentará para intentar alcanzar la continuidad que el jugador tanto estaba buscando.

Matías Gallegos 1.jpg Foto: prensa Unión.

Será la cuarta salida de Matías Gallegos de Unión, ya que en 2019 fue prestado a Olimpo de Bahía Blanca, en tanto que en la 2019/2020 vistió la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires, mientras que en 2021 jugó en Chacarita Juniors.

LEER MÁS: Unión, alerta ante una oferta de Turquía por Lucas Esquivel

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), Matías Gallegos admitió sobre esta chance de jugar en Barnechea: "Me agarra en un buen momento, más allá de que este año no arranqué con mucho rodaje, pero me agarra preparado, después de hacer la pretemporada. Estoy listo para afrontar esto de la mejor manera".

2Mi representante me pudo conseguir esta linda oportunidad para poder venir a sumar, a jugar y a ganarme un lugar acá. Es una experiencia nueva. Me tocó dar este pasó para salir del país y es la primera vez que me toca", admitió Matías Gallegos, en esta nueva alternativa para su carrera fuera de Unión.