Unión, alerta ante una oferta de Turquía por Lucas Esquivel

Unión sigue metido en el mercado de pases en busca de las últimas incorporaciones que reclama el DT Gustavo Munúa. Hay tiempo hasta el jueves para negociar por jugadores libres y es probable que haya novedades en las próximas horas. La prioridad, un central zurdo, y además otro punta. Sobre todo, con la inminente salida de Matías Gallegos a la segunda división de Chile (no trascendió el club).

Esto siempre y cuando no se vaya nadie de la base principal y en las últimas horas se habrían dado sondeos por el lateral Lucas Esquivel, de 21 años, que viene siendo titular en este inicio de la Liga Profesional. Lo quiso Racing tras caerse lo de Elías Gómez, pero no pudo tentar a la dirigencia rojiblanca, que apostó por lo deportivo ante las ventas de Juan Carlos Portillo y Juan Ignacio Nardoni.

Asimismo, estaría también en el radar de River, porque finaliza su contrato en diciembre y, sino no renueva antes, en junio estaría en condiciones de firmar un pre-acuerdo. De todas maneras, quedó claro que en Argentina no hay jugadores intransferibles y, si llega una oferta cuantiosa, se analizará.

Lucas Esquivel Union.jpg En las últimas horas, Unión habría recibido sondeos por Luca Esquivel. Prensa Unión.

En el caso de Esquivel, Besiktas de Turquía lo tendría en la mira. Su representación manejaría alguna oferta, pero no hay algo oficial. Por ahora no se conoce en cuánto estaría tasado, por lo que dependerá mucho de lo que se pondría sobre la mesa. No obstante, trascendió de manera informal, que la propuesta sería de 1.800.000 dólares por el 80% del pase.

Es muy tenido en cuenta por Gustavo Munúa, que podría poner el grito en el cielo, aunque tampoco es de la idea de cortarle la carrera a nadie. Vale recordar que si Unión transfiere al exterior, tendrá hasta el 9 de marzo para buscarle un reemplazante. En Santa Fe por las dudas están alertas.