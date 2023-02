Unión confirmó el grado de la lesión de Ezequiel Cañete

LEER MÁS: Unión ya piensa en Instituto a la espera de más refuerzos

Vale recordar que a Ezequiel Cañete le costó más de la cuenta volver a ser considerado en el equipo profesional de Unión luego de esa grave lesión de rodilla que sufrió en el último partido de la era Juan Azconzábal, con lo cual recién pudo ser considerado por Gustavo Munúa avanzado el 2022.

https://twitter.com/clubaunion/status/1620600886971228160 Parte médico - Ezequiel Cañete



Se realizó resonancia en Sanatorio Santa Fe donde se informa esguince grado II de ligamento colateral interno de rodilla con integridad del resto de las estructuras de la articulación. Inicia proceso de recuperación. pic.twitter.com/UtGG7MF6uQ — Club Atlético Unión (@clubaunion) February 1, 2023

La lesión de Ezequiel Cañete se dio en la otra rodilla que se lesionó en 2021, aunque no por eso la preocupación es mejor. Este martes el departamento médico de Unión lo someterá a los estudios de rigor, donde habrá certezas sobre el inconveniente que sufrió.

Ezequiel Cañete se refirió a la lesión que sufrió en su rodilla en el empate entre Unión y Banfield, y en zona de vestuarios remarcó: "Sentí que la rodilla se me fue para adentro, pero me deja tranquilo que todavía no se me inflamó".

