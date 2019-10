Unión da vuelta la página y piensa en Banfield ¿con cambios?

Las elecciones hicieron que se comprimiera el calendario y desde la Superliga debieron poner una fecha entresemana para seguir con la planificación inicial. Por eso Unión no tiene descanso tras el empate a puro corazón contra Independiente en Santa Fe y se mentaliza en visitar el próximo domingo a Banfield por la 12ª fecha.

A raíz del escaso tiempo de recuperación, el plantel entrenaba este jueves por la tarde en el predio Casasol y ya se confirmó que emprenderá el viaje con destino a Buenos Aires este viernes después de la práctica matutina. En primera instancia estaba previsto que el embarque sea el sábado, pero el cuerpo técnico dispuso que se adelante.

"Seguramente necesitaremos un cambio para jugar contra Banfield, siempre viendo cómo están los muchachos", reconoció en conferencia de prensa el entrenador Leonardo Madelón, presagiando que es muy probable que se repita una formación que ya sale de memoria.

Fue interesante el ingreso de Juan Ignacio Cavallaro en el segundo tiempo ante el Rojo, cambiándole incluso la cara al equipo, sin embargo, por ahora el DT no contemplaría ponerlo si es que está Gabriel Carabajal. Obviamente que es una tentación por a los dos, pero como está dado todo, la realidad es que hoy es uno u otro el jugador que llegó como refuerzo desde Patronato es dueño del carril izquierdo.

Cavallaro.jpeg UNO Santa Fe / José Busiemi

De igual modo, quizás el técnico esté pensando en otro movimiento, que podría darse también en el medio, con la aparición de Javier Méndez en lugar de Nelson Acevedo, que debió salir por cuestiones tácticas pese a no haber desentonado ante el Diablo. La defensa se mantendría y, sabiendo que Walter Bou y Nicolás Mazzola vienen de marcar, casi con seguridad también son número puesto.

¡Pero ojo! Porque los dichos del DT tampoco quieren decir que sea algo concreto. Lo deslizó y no sorprendería si vuelven a estar los mismos 11 en un 4-4-2 flexible y equilibrado. Por eso habrá que estar atento a lo que llevó adelante el grupo este viernes.

Formación Unión.jpeg UNO Santa Fe / José Busiemi

Las pistas se irán develando cuando se conozca la lista de concentrados. Vale recordar que el Tate se medirá contra el Taladro el próximo domingo, desde las 13.15, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de Fox Sports.