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Unión dejó de ser un equipo sólido y defensivamente concede demasiadas ventajas

Los números son elocuentes, con el correr de los partidos Unión fue perdiendo solidez y la defensa comenzó a cometer errores muy evidentes

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 12:15hs
En los últimos cinco partidos

En los últimos cinco partidos, a Unión le marcaron nueve goles.

Si algo caracterizaba a Unión era cierta solidez defensiva que había encontrado de la mano de Leonardo Madelón. Y los números así lo indicaban.

Unión fue perdiendo solidez

Sin embargo, en los últimos cinco partidos, el Tate no logró mantener la valla invicta sufriendo goles en todos los encuentros, siendo el más llamativo el empate 4-4 con Independiente.

En las primera seis fechas del Torneo Apertura, Unión había recibido apenas tres goles, dos en la caída ante Lanús 2-1 y el restante en la derrota 1-0 contra Central Córdoba.

LEER MÁS: Unión suma poco, cae en la tabla y pone en peligro la clasificación a playoffs

Mientras que había mantenido la valla en cero, en las victorias 4-0 ante Gimnasia de Mendoza y 1-0 con Aldosivi. Y en los empates 0-0 contra Platense y 0-0 ante San Lorenzo.

Pero en las últimas cinco fechas, el Tate recibió nada menos que nueve goles. Venció 3-1 a Sarmiento y 2-1 a Instituto, empató 4-4 ante Independiente, 1-1 contra Boca y la caída 2-0 frente a Defensa y Justicia.

Unión equipo Defensa y Justicia
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