Unión detalló los términos del pase de Portillo a Talleres

La venta de Juan Carlos Portillo generó sorpresa en los hinchas de Unión a poco de comenzar la Liga Profesional. Sobre todo, por ser una pieza clave para el DT Gustavo Munúa y porque no tenía tantas opciones en el puesto. Sin embargo, Talleres presentó una oferta tan seductora que no pudo ser rechazada. Si bien es una baja sensible, el rédito fue considerado muy importante.