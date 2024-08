Unión dilapidó en un partido todo lo hecho desde el inicio

La apabullante victoria de Tigre sobre Unión dejó al desnudo muchas cosas que no se le habían visto al equipo de González en esta Liga Profesional

El ciclo de Cristian González al frente de Unión venía transitando por un camino de rosas. Aún con la novela del mercado de pases y la famosa inhibición que ya no es tal. Nadie llegó, al menos de jerarquía, a la Avenida López y Planes.

Una derrota que desnuda muchas falencias

Los resultados siguieron apareciendo, aunque no tanto en cantidad, desde el regreso de la Liga Profesional post Copa América. Pero el equipo se empezó a encontrar arriba con chances reales de mandar en el certamen.

Y el propio entrenador se encargó de afirmar cada vez que le ponían un micrófono enfrente, que sus muchachos se estaban haciendo cargo de esa ilusión que generaban. Claro que de repente, aún sin dejar de estar arriba, los interrogantes se abrieron a granel en el Monumental de Victoria.

No solamente Unión en la era González recibió el peor revés oficial, sino que mostró atributos correspondientes a elencos que pelean por no bajar de categoría. Errores de todo tipo a los que el hincha de Unión no estaba acostumbrado.

Llegará ahora Deportivo Riestra, el equipo de las dos caras: imbatible en su estadio pero muy frágil cuando sale a la ruta. Será una prueba de caráctar para demostrar si la noche de Victoria fue un oasis en este camino exitoso que se ganó el equipo desde la fecha inicial.