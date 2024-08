Unión dio vuelta la página y piensa en Riestra con una idea de Kily que ya asoma

Después de recibir cinco goles, suelen darse cambios por decantación, ya que hubo puestos donde claramente los rendimientos fueron bajos. Pero en este caso, el equipo falló, por lo que no Kily analiza ratificarle la confianza a los mismos. Igual todavía no hubo un trabajo de fútbol, pero sí movimientos tácticos.

El plan de Kily en Unión

Por lo pronto, lo imperioso ahora pasa por levantar al grupo anímicamente. No solo por la goleada, sino por el cimbronazo de dejar pasar otra chance de quedar como líder. Eso es lo que más golpea en un plantel que tiene una ilusión muy grande, a la vez que desnudó que en varios lugares no hay recambio.

Cristian González ya piensa en los 11 de Unión para recibir a Riestra.

No hay mejores piezas fueras que las que habitualmente vienen jugando, por lo que apostar por la base sería lo que haría el técnico, aunque también es cierto que hay nombres que bajaron su nivel. No habría que descartar, más allá de todo, algún retoque. Lo bueno del caso es que no hay sancionados ni lesionados.

Es factible que recién desde este miércoles se puedan ir conociendo más certezas, ya que es una semana corta de trabajo para intentar recuperar el fuego sagrado ante Riestra, que llega de ganar.