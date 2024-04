Unión, entre dos opciones por si no continúa Kily González como DT

Dos duelos vitales para la continuidad de Kily González en Unión

Lo concreto es que será clave para su continuidad de qué forma Unión consigue cerrar la temporada, ya que en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional visitará a Tigre, el próximo sábado desde las 17 en Victoria, y el miércoles 17 de abril, sin escenario y hora definidos, chocará ante Gimnasia de Mendoza, en su estreno en la Copa Argentina.

Cuando a Kily González se le hizo referencia a su continuidad, tomando como referencia que el contrato se le vencía el 30 de junio, no tuvo reparos en contestar, pero no aclaró que su vínculo vence el 31 de diciembre, tomando como referencia que en el cierre del año pasado firmó una extensión del mismo.

La palabra de Kily González en Unión

"Depende de los dirigentes,si quieren me voy. Es fácil. No olvidemos que este equipo en el último partido del torneo pasado estaba casi descendido y hasta hace dos partidos estábamos arriba de Boca. Esto es fútbol y somos humanos y erramos", contestó Cristian González cuando se le preguntó por su continuidad como DT de Unión.

"En relación al presidente, no creo que me haya soltado la mano. Nos estuvo dando fuerza y confianza. Luis es una persona particular y soy el primero que me voy si siento que estoy haciéndole mal a Unión, por más que en este caso nos putearon hasta los mudos. Asumo la responsabilidad y odio perder, pero a veces te toca", agregó.

Reconocimiento Leonardo Madelón 1.jpeg Unión aprovechó para saludar a Leonardo Madelón en el día de su cumpleaños. José Busiemi / UNO Santa Fe

Y cuando se le hizo referencia a su contrato, destacó: "No hablamos nada del contrato, porque no era el momento. No me interesa el tema del contrato. Si quieren que esté, me quedo, si me tengo que ir, lo hago. Insisto en que cuando las cosas estaban complicas le puse el pecho y lo seguiré haciendo".

Dos alternativas que aparecen en el radar de Unión

En Unión hay entonces una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá con Cristian González. Más allá que se juegue el puesto en cuanto a resultados, hay una versión muy fuerte que llega desde Buenos Aires y que tiene que ver con su decisión de alejarse de la conducción técnica cuando finalice la primera parte de la temporada.

Sebastián Méndez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Incluso, se menciona que aparecen en el radar de los dirigentes de Unión, para sustituirlo, Leonardo Madelón, que dejará su cargo en Gimnasia de La Plata tras la última fecha ante Banfield, y Sebastián Méndez. Lo del Gallego parece totalmente descabellado por la forma en que se fue, más allá que en el fútbol hay pocas cosas que sorprendan y todo puede suceder, como su retorno, ya que desde lo futbolístico le dio identidad de juego al equipo, y lo hizo en un gran momento en cuanto a resultados. La contra es la tensa relación que quedó con varios referentes del plantel.