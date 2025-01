Unión, en el momento más complicado del mercado de pases

Cristian González por estos días reparte sus energías en lo futbolístico, debido a que debe definir qué formación y sistema de juego implementará ante Estudiantes, mientras que por el otro tiene el foco puesto en el mercado de pases, con varias cuestiones que le generan profunda preocupación.

Unión, empantanado en cuanto a la llegada de delanteros

En lo que va del mercado de pases, Unión perdió hasta ahora a Gonzalo Morales, quien pasó a préstamo a Barracas Central tras volver a Boca, donde no tenía lugar, mientras que Adrián Balboa fue vendido a Racing, y Nicolás Orsini también regresó al Xeneize, y es complicada la chance de su retorno.

Orsini Pittón.jpg Prensa Unión

En contrapartida, llegó solamente el ecuatoriano José Enrique Angulo, quien llega sin tanto suceso en 2024, y lo más importante de su carrera ocurrió en 2016, cuando con el sorprendente Independiente del Valle de Ecuador fue verdugo de River y Boca, respectivamente.

Volviendo a lo de Orsini, Unión avanzó hasta ahora sin éxito en cuanto a lo que le ofreció a Boca para repatriarlo, y cuando parecía que había un principio de acuerdo, en el medio apareció el Tenerife de España, con el objetivo de sumarlo para el campeonato de la Segunda División. Si bien no se pierden las esperanzas, a medida que pasa el tiempo cada vez es más difícil la chance de recuperarlo.

estigarribia.jpg

Mientras que el delantero apuntado por Cristian González, como lo reconoció desde Montevideo, era Marcelo Estigarribia, pero hay muchas diferencias entre lo que está dispuesto a invertir para sumarlo y lo que reclama por un lado Atlético Tucumán para su salida, y por el otro el jugador por su contrato.

Si bien se sabe que se están evaluando otras alternativas, lo concreto es que a esta altura del mercado de pases es que Unión quedó muy flaco en cuanto a cantidad y calidad en la ofensiva, en relación al 2024.

Las alarmas encendidas por Franco Pardo

Hasta que no se cierren todos los mercados de pases no habrá tranquilidad en cuanto a la continuidad de Franco Pardo. Esto no solo se reduce al fútbol argentino, sino también a interesados que puedan aparecer de Estados Unidos y Brasil, como se viene mencionando.

LEER MÁS: Unión confirmó la incorporación de un nuevo pasajero: Julián Palacios

Lo concreto es que hay equipos que se mostraron interesados, más allá que tiene una cláusula de salida de 1.500.000 de dólares. De esa cifra, por tener el 50% de la ficha, a Unión le corresponderían 750.000 dólares, cifra que sabe a muy poco en función a la importancia que tiene Franco Pardo para el DT.

Así encara Unión los últimos días del mercado de pases, con una tensa calma y sin novedades importantes en el horizonte, con la preocupación que genera el hecho de no poder sumar a uno o dos centrodelanteros de jerarquía, y la incertidumbre sobre la situación del cordobés Pardo.