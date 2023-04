Unión mejoró con la llega de Méndez como DT, pero no le alcanzó para romper una malaria que llegó a cinco sin ganar, con el empate 0-0 ante Tigre en Santa Fe

Unión, con el debut del director técnico Sebastián Méndez, recibía este domingo de un alternativo Tigre, en la continuidad de la 12ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Lució mejorado y picante, pero otra vez evidenció que no tiene gol y apenas empató 0-0. El encuentro se jugó, en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de La Radio de UNO 106.3.

Ese entusiasmo que se veía en el entrenador se trasladaba a los jugadores, que se multiplicaban para doblegar al rival. En ese cuarto de hora generó dos chances claras como para abrir el marcador: la primera de ellas con un enganche dentro del área y el remate al primer palo de Tomás González que Gonzalo Marinelli desvío al córner.

Y minutos después, el que se lo perdió fue Mauro Luna Diale, quien remató desde la puerta del área y el balón pasó al lado del caño izquierdo luego de una guapeda de Daniel Juárez, que fue a buscar el balón y Marinelli alcanzó a rechazar. Pero el rebote le quedó a Luna Diale que no supo aprovechar esa opción clara.

Esa superioridad de Unión se fue desvaneciendo con el correr de los minutos y Tigre comenzó a emparejar el cotejo y de pelota quieta estuvo muy cerca de ponerse arriba en el marcador. La primera chance llegó con dos cabezazos en el área pero Santiago Mele, a puro reflejo, le terminó tapando el cabezazo a Brian Leiza quien, de frente al arco, se encontró con el balón pero el arquero uruguayo salió rápido a cortar con los brazos en alto.

Luego fue Abel Luciatti, que ganó de cabeza luego de un córner desde la izquierda y el balón pasó muy cerca del caño derecho ante la mirada de Mele, que nada podía hacer. Tigre se hacia fuerte por arriba debido a una superioridad manifiesta de sus jugadores en relación a los de Unión. Agustín Cardozo probó con un remate desde afuera que Mele desvío al tiro de esquina y, en la acción siguiente, ante un mal despeje de Oscar Piris, el delantero Gonzalo Flores, de media vuelta, remató por encima del horizontal.

En ese pasaje del partido era mejor Tigre, ya que Unión había perdido intensidad y no estaba preciso, más allá de que en el final de la primera etapa volvió a llegar al arco rival con un cabezazo de Piris que se fue desviado. El primer tiempo fue parejo, con un buen comienzo de Unión que no logró prolongarlo en el tiempo y por ese motivo, Tigre lo emparejó generando opciones como para convertir. El empate parcial terminó siendo justo, más allá de que no debió terminar 0 a 0, ya que ambos equipos pudieron haber convertido en un entretenido primer tiempo.

Segundo tiempo

Unión hizo todo para ganar el partido pero no lo consiguió por esa falta de contundencia que lo viene persiguiendo desde hace tiempo y que lo termina condenando al último lugar de la tabla. Unión jugó un buen segundo tiempo, donde dominó a Tigre y generó chances muy claras como para convertir pero malas definiciones, sumado a la enorme labor de Marinelli, hicieron que el Tate apenas sumará un punto.

Tomas González estuvo cerca del primero con un remate al primer palo que Marinelli de manera espectacular rechazó al córner. Después Luna Diale quedó mano a mano con el arquero de Tigre, que tapó el disparo, aunque en esta ocasión hubo más impericia del delantero que mérito del arquero.

Posteriormente, Bryan Castrillón, de manera insólita y de frente al arco, pateó a las nubes desperdiciando una opción propicia para ponerse arriba en el marcador. A diferencia del primer tiempo, en la etapa complementaria Tigre no se acercó al arco de Mele y fue todo de Unión, que no tuvo esa serenidad ni precisión para la definición. Unión se da el lujo de jugar sin un 9, porque cuando entro Thiago Vecino no pesó nunca dentro del área y perdió siempre por arriba y por abajo. Y se sabe que, jugar sin un goleador, es una ventaja muy notoria que Unión viene dando desde hace tiempo.

Al Tate le falta jerarquía dentro del área rival y es por eso que apenas ganó un partido de los 12 que jugó. En lo futbolístico, Unión dio varios pasos hacia adelante, aunque habrá que decir que la vara estaba por el piso después de los últimos partidos. Pero se notó un equipo más enchufado, con mucha actitud y más concentrado, que superó a su rival y que no lo hizo simplemente porque, a la hora de definir, se encontró con su falta de eficacia y con la figura de Marinelli.

Un empate que, en lo numérico, solo sirve para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y en lo futbolístico para pensar que puede jugar mejor de lo que lo venia haciendo.

Formaciones

Unión: Santiago Mele: Federico Vera, Franco Calderón, Oscar Pirs, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Enzo Roldán, Luciano Aued, Daniel Juárez; Tomás González y Mauro Luna Diale. DT: Sebastián Méndez.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Brian Leizza, Víctor Aguilera, Abel Luciatti, Lucas Blondel; Agustín Cardozo, Alexis Castro, Aaron Molinas; Lautaro Montoya, Gonzalo Flores y Tomás Badaloni. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: 15 de Abril.