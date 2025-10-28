La duda en Unión pasa por la conformación del bloque ofensivo

El principal interrogante que mantiene el DT de Unión Leonardo Madelón tiene que ver con la definición del bloque de ataque

Estigarribia o Colazo es la única duda que mantiene el DT de Unión Leonardo Madelón.

Unión visitará el viernes a las 21.15 a Newell's en otro partido determinante para intentar cumplir el objetivo de clasificar a los playoffs.

La goleada ante Defensa y Justicia le permitió al Tate volver a meterse entre los ocho primeros, al punto tal que antes de comenzar la 14ª fecha, el Rojiblanco se ubica 4º con 20 puntos.

Y pensando en la formación que pondrá en cancha Leonardo Madelón, la principal duda pasa por saber cual será la dupla de ataque que jugará en el Coloso Marcelo Bielsa.

Con Marcelo Estigarribia recuperado de la sinovitis en la rodilla, el interrogante que se le presenta al entrenador tiene que ver con la chance de ratificar a Agustín Colazo o en su defecto devolverle la titularidad a Estigarribia.

En el caso de Colazo, fue titular por primera vez ante Defensa y Justicia marcando el primer gol del partido, pero en la fecha anterior había marcado su primer gol con la camiseta de Unión en la derrota ante Central Córdoba.

Por lo cual, viene en racha, mientras que Estigarribia sumó minutos contra Defensa y Justicia marcando el tercer gol. De esta manera y de cara al partido del viernes, la única duda es saber si sigue Colazo o vuelve Estigarribia.

Aunque en principio, Colazo correría con ventaja y es por eso que existe la chance de que para jugar ante Newell's, Madelón ratifique a los mismos 11 jugadores que iniciaron el partido ante el Halcón de Varela.