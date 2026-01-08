Uno Santa Fe | Unión | Unión

Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

El volante Mauricio Martínez no entra en los planes de Rosario Central y Belgrano lo busca. Unión pierde terreno y Leonardo Madelón ya evalúa otras opciones

Ovación

Por Ovación

8 de enero 2026 · 15:00hs
Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

Prensa Unión

El futuro de Mauricio Martínez comienza a tomar otro rumbo y, con el correr de las horas, se diluyen las chances de un regreso a Unión. El mediocampista aparece en el radar de Belgrano, que ya habría iniciado gestiones, según informan medios de Córdoba, mientras el Tate observa cómo la posibilidad se aleja.

• LEER MÁS: Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Por ahora, Caramelo entrena apartado en el predio de Rosario Central en Granadero Baigorria, a la espera de una definición. No es considerado por Jorge Almirón y presiona para que continúe su carrera en otro club, de ser posible ya libre. La prioridad del Canalla es venderlo para recuperar parte de la inversión.

• LEER MÁS: Matías Mansilla se suma a Unión: el arquero se hace la revisión médica y firma contrato

Unión pierde margen

En ese contexto, Unión queda en desventaja. La intención del Tate es tenerlo, pero sin afrontar una compra, solo a préstamo, una ecuación que hoy no cierra para Rosario Central. Además, la situación económica del Tate limita cualquier otra cosa.

Mauricio Martínez.jpg
Caramelo suena en Belgrano y las chances de Unión se diluyen.

Caramelo suena en Belgrano y las chances de Unión se diluyen.

Con ese panorama, Belgrano irrumpió con fuerza. En Córdoba dan por hechas las conversaciones iniciales y aseguran que el Pirata avanza para quedarse con el santotomesino, lo que empieza a cerrar la puerta a un nuevo ciclo en Santa Fe. Aunque todavía no hay una resolución, el movimiento del club cordobés modificó el tablero.

• LEER MÁS: Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Madelón ya mira otras opciones en Unión

Ante este escenario, en Unión ya trabajan con otros nombres para reforzar el mediocampo. Si bien nada está sellado, el paso de los días y la aparición de Belgrano hacen que el regreso de Mauricio Martínez pierda fuerza, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas para completar el armado del plantel.

Unión Belgrano Mauricio Martínez
Noticias relacionadas
union tendra que seguir esperando: boca desecho la salida de zenon al alaves

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

claudio corvalan, cada vez mas solo en union y esperando una salida

Claudio Corvalán, cada vez más solo en Unión y esperando una salida

Los preparadores físicos de Unión, Augusto Madelón y David Gutiérrez, destacaron el buen nivel físico del plantel en los primeros días de pretemporada.

"Nos sorprendieron para bien": Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

mateo del blanco: tengo la cabeza en union y voy a dejar todo hasta el ultimo dia

Mateo Del Blanco: "Tengo la cabeza en Unión y voy a dejar todo hasta el último día"

Lo último

Santa Fe habilita la flagrancia virtual para actuar en delitos detectados por cámaras de seguridad y sistemas de IA

Santa Fe habilita la "flagrancia virtual" para actuar en delitos detectados por cámaras de seguridad y sistemas de IA

Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

Pasaron ya 31 años de la muerte de Carlos Monzón y su leyenda sigue viva

Pasaron ya 31 años de la muerte de Carlos Monzón y su leyenda sigue viva

Último Momento
Santa Fe habilita la flagrancia virtual para actuar en delitos detectados por cámaras de seguridad y sistemas de IA

Santa Fe habilita la "flagrancia virtual" para actuar en delitos detectados por cámaras de seguridad y sistemas de IA

Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

Pasaron ya 31 años de la muerte de Carlos Monzón y su leyenda sigue viva

Pasaron ya 31 años de la muerte de Carlos Monzón y su leyenda sigue viva

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Brutal ataque en San Cristóbal: los agresores tuvieron la clara intención de matar a la adolescente de 15 años

Brutal ataque en San Cristóbal: los agresores tuvieron "la clara intención de matar" a la adolescente de 15 años

Ovación
Diego Colotto: Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro

Diego Colotto: "Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro"

Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe