Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

El volante Mauricio Martínez no entra en los planes de Rosario Central y Belgrano lo busca. Unión pierde terreno y Leonardo Madelón ya evalúa otras opciones

El futuro de Mauricio Martínez comienza a tomar otro rumbo y, con el correr de las horas, se diluyen las chances de un regreso a Unión . El mediocampista aparece en el radar de Belgrano , que ya habría iniciado gestiones, según informan medios de Córdoba, mientras el Tate observa cómo la posibilidad se aleja.

Por ahora, Caramelo entrena apartado en el predio de Rosario Central en Granadero Baigorria, a la espera de una definición. No es considerado por Jorge Almirón y presiona para que continúe su carrera en otro club, de ser posible ya libre. La prioridad del Canalla es venderlo para recuperar parte de la inversión.

Unión pierde margen

En ese contexto, Unión queda en desventaja. La intención del Tate es tenerlo, pero sin afrontar una compra, solo a préstamo, una ecuación que hoy no cierra para Rosario Central. Además, la situación económica del Tate limita cualquier otra cosa.

Mauricio Martínez.jpg Caramelo suena en Belgrano y las chances de Unión se diluyen.

Con ese panorama, Belgrano irrumpió con fuerza. En Córdoba dan por hechas las conversaciones iniciales y aseguran que el Pirata avanza para quedarse con el santotomesino, lo que empieza a cerrar la puerta a un nuevo ciclo en Santa Fe. Aunque todavía no hay una resolución, el movimiento del club cordobés modificó el tablero.

Madelón ya mira otras opciones en Unión

Ante este escenario, en Unión ya trabajan con otros nombres para reforzar el mediocampo. Si bien nada está sellado, el paso de los días y la aparición de Belgrano hacen que el regreso de Mauricio Martínez pierda fuerza, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas para completar el armado del plantel.