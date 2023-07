El Kily González aguarda por dos jugadores con la idea de repetir formación en Córdoba

Tal vez el caso más importante es el de Federico Vera, que recibió un duro golpe de Esteban Rolón que terminó con la expulsión del jugador xeineize y la salida del campo de juego del joven que viene de cumplir 100 presencias oficiales en la Primera rojiblanca.

Cuando Vera se retiró del estadio no lo hizo de la mejor manera, pero con el correr de las horas la inflamación que bajando y en el mundo Unión son optimistas en que pueda ser de la partida. Si no llega o no lo arriesgan, su reemplazante será Francisco Gerometta.

Y el otro canterano con molestias musculares es Jerónimo Dómina, una de las revelaciones de la presente Liga Profesional. En este caso es muy factible que llegue sin inconvenientes al compromiso frente al escolta de River.

Si González cuenta con los Vera y Dómina, no es para nada extraño que repita el once inicial que saltó a la cancha frente a Boca el jueves en la Avenida López y Planes.