Unión fue una sombra en Paraná y sumó su tercera derrota consecutiva

Unión sumó su tercera derrota consecutiva, tras caer frente a Patronato por 1-0, en un partido que se disputa en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje del rafaelino Silvio Trucco, en el marco de la fecha 20 de la Superliga. Hugo Silveira, a los 42' del segundo tiempo, convirtió el único tanto del partido para el Patrón. El Tate jugó todo el segundo tiempo con 10 jugadores por la expulsión de Walter Bou, cuando finalizaba la primera etapa.

El Tatengue salió decidido a jugar en terreno enemigo y soltó a sus volantes para que se encarguen de acompañar a los delanteros Walter Bou y Franco Troyansky, quienes se mostraron muy activos. Gabriel Carabajal por la derecha, y Javier Carrera por la izquierda, impusieron condiciones por cada una de las bandas.

Avisó el conjunto rojiblanco con un córner desde la izquierda que alcanzó a conectar Jonathan Bottinelli, pero no lo pudo hacer con suma tranquilidad y la pelota se fue desviada. Luego, pusieron mano a mano a Walter Bou, quien definió con gran categoría, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

Hasta que reaccionó Patronato tras una mala salida de la defensa de Unión, Jalil Elías bajó a Lautaro Torres antes de meterse en el área. El mismo Torres se hizo cargo de ejecutar la infracción pero la pelota pegó en la barrera. Luego le llegó una pelota a Gabriel Ávalos por la izquierda, quien enganchó y esperó a la llegada de Fernando Luna, quien enganchó y sacó un potente remate que se fue cerca del palo izquierdo de Sebastián Moyano.

Unión seguía mostrándose como más peligros cuando tenía la pelota, ante un Patrón que se replegó e intentó sorprender con los contragolpes, pero le faltaba claridad en los últimos metros para originar una jugada de peligro. Tras una interesante acción por derecha de Javier Cabrera la pelota le cayó a Carabajal, quien la mandó muy por arriba del arco de Matías Ibáñez.

Los dos equipos se quedaron sin ideas, ya que el Tate sumaba frustraciones al no encontrar los caminos, mientra que a Patronato tampoco se le caía nada de ingenio para poner en riesgo a Moyano. Hasta que cuando parecía que nacía una gran contra para Unión a los 43', Bruno Urribarri cortó el ataque y comenzó a escalar por la izquierda, hasta quedar en una posición inmejorable para rematar, probó y la pelota se fue muy cerca del ángulo superior derecho del arco rojiblanco.

Hasta que en la última pelota del primer tiempo el Tate se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Bou, quien fue habilitado por Carabajal y en el intento de empujar la pelota, levantó la pierna más de lo permitido, le metió un terrible planchazo al pecho de Ibáñez, Trucco no dudó y le sacó la tarjeta roja.

Así se fue un primer tiempo donde el conjunto de Leo Madelón trató de tener la iniciativa, pero le faltaron ideas ante un rival que se replegó bien e intentó lastimar con un par de contras. Sin embargo, no hubo jugadas claras frente a los arcos y el cero calificó lo que fue un pobre espectáculo en la capital entrerriana.

El entrenador Gustavo Álvarez mandó a la cancha a Gabriel Compagnucci en lugar de Torres en el Patrón, que desde el arranque comenzó a sumar méritos para ponerse arriba en el marcador. Al minuto de juego, un gran centro de Cristian Chimino encontró la cabeza de Ávalos, quien mandó la pelota apenas por arriba del travesaño.

El Tate respondió con un tiro libre a los 2', pero quedó muy mal parado y tras un excelente contragolpe, Luna quedó mano a mano con Moyano, quien con una magistral intervención salvó la caída de su arco ante la jugada más clara del partido.

Pero no todo quedó allí, ya que nuevamente el arco tatengue estuvo a punto de caer en dos oportunidades y en ambas ocasiones entre Moyano y el travesaño impidieron la ventaja para el local.

El gol de Patronato es mucho mejor con la música del Titanic. pic.twitter.com/oHTGS7G5O3 — 7 a 0 (@HinchaDeEdeLP) February 9, 2020

En la primera tras una gran acción ofensiva, donde Ávalos habilitó a Tarragona, quien remató, la rozó el arquero y la pelota se estrelló en el travesaño. La ecuación se repitió al minuto siguiente, cuando Moyano fue abajo para despejar una pelota que cayó en el área chica, la pelota le quedó nuevamente a Tarragona, cuyo remate nuevamente pegó en le travesaño.

Unión la pasó muy mal en ese tramo del partido, pero solamente el partido se mantenía empatado gracias a una gran tarea de Moyano y a la mala puntería del conjunto enterriano. Sin embargo, respondió con un remate de Federico Milo que obligó a una gran reacción de Ibáñez.

Patronato insistía por todos lados y desnudaba todas las fragilidades en el mediocampo de Unión. Gustavo Álvarez mandó a la cancha a Nicolás Delgadillo y al uruguayo Hugo Silveira, y encontró el premio en el final del partido.

Avisó nuevamente el Patrón con un centro para Ávalos, quien sacó un cabezazo bien ubicado al palo derecho, donde llegó Moyano con una impresionante tapada para mandar la pelota al córner. La gran noche del arquero rojiblanco otra vez se vio reflejada en un nuevo mano a mano que le contuvo a Silveira, quien ingresó solo por la izquierda.

Hasta que a los 42' llegó una pelota al corazón del área, donde Silveira capturó el rebote y con una mediavuelta, ante el quedo de Bottinelli, sacó un potente remate donde esta vez Moyano no pudo hacer nada para evitar la caída.

El Tatengue intentó reaccionar pero ya no tenía fuerzas, ingenio y no pudo hacer nada ante un conjunto entrerriano que en los últimos minutos se encargó de defender la diferencia que tanto le costó encontrar durante el partido. La última escala antes del duelo histórico en Belo Horizonte donde buscará eliminar al poderoso Atlético Mineiro no fue la ideal para los de Madelón, que sufrieron su tercera derrota consecutiva y de a poco comienzan a alejarse de la zona de clasificación a la Sudamericana 2021, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Síntesis

Patronato (1): Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Leandro Marín, Oliver Benítez, Bruno Urribarri; Fernando Luna, Dardo Miloc, Lautaro Torres; Lautaro Comas, Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona. DT: Gustavo Álvarez.

Unión (0): Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Javier Méndez, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 42' Hugo Silveira (P).

Cambios: PT 42' Emanuel Cecchini x Elías (U); ST '0 Gabriel Compagnucci x Torres (P); 10' Federico Milo x Carabajal (U); 21' Ezequiel Bonifacio x Cabrera (U); 24' Nicolás Delgadillo x Luna (P) y 34' Hugo Silveira x Urribarri (P).

Amonestados: Silveira (P); Blasi (U).

Expulsado: PT 47' Walter Bou (U).

Estadio: Presbítero Grella.

Árbitro: Silvio Trucco.